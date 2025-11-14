Haberler

Kevin Rodrigues Puskas Ödülü'ne Aday Gösterildi

Gaziantep FK'nın oyuncusu Kevin Rodrigues, 2025 FIFA Puskas Ödülü'ne aday gösterildiğini annesinin mesajıyla öğrendi. Rodrigues, bu prestijli ödüle aday olmanın kendisi için büyük bir mutluluk olduğunu dile getirdi.

SÜPER Lig ekiplerinden Gaziantep FK forması giyen Kevin Rodrigues, Puskas Ödülü'ne aday gösterildiği için heyecanlı ve mutlu olduğunu belirterek, haberi annesinden öğrendiğini söyledi.

FIFA, erkek ve kadın futbolunda 2025 yılının en iyi golleri için verilecek Puskas ve Marta ödüllerinin adaylarını açıkladı. Kevin Rodrigues'in Süper Lig'de 9 Şubat'ta oynanan Kasımpaşa-Çaykur Rizespor maçında ceza sahası dışından attığı gol, FIFA Puskas Ödülü'ne aday gösterildi. Kevin Rodrigues, Demirören Haber Ajansı'na açıklamalarda bulundu. Böyle prestijli bir ödüle aday olduğu için çok mutlu olduğunu kaydeden Rodrigues, aday olan diğer golleri de izlediğini ifade ederek, tüm gollerin birbirinden güzel olduğunu söyledi.

Ödüle aday olduğunu annesinden aldığı mesajla öğrendiğini dile getiren Kevin Rodrigues, "Öncelikle benim için sürpriz oldu. Dün annem gece bana bir mesaj gönderdi. Mesajı açtığımda futbolla ilgili bir şey gördüm. Annem bana futbolla ilgili pek bir şey göndermez. Mesajı gördüğümde içeriği gördüğümde gerçekten çok şaşırdım. Geçen yıl atılan bütün goller çok güzeldi ama benim de seçilmem golümün aday gösterilmesi benim için ayrıca bir mutluluk oldu. 11 golün hepsini de izledim, gollerin kazanma şansı çok yüksek. Tabi karar verecek olan kaptanlar. Onlar belirleyecek. Herkesin kazanma şansının olduğunu ve bütün gollerin güzel olduğunu düşünüyorum. Sadece gerçekten çok teşekkür etmek istiyorum. Geçen sene beraber oynağım arkadaşlarım hocalarım takım arkadaşlarım bana destek olan herkese teşekkür ediyorum. Bütün yıl boyunca yanımda olan aileme taraftarlarımıza herkese çok teşekkür etmek istiyorum" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
