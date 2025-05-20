Kevin De Bruyne Etihad'daki son maçında inanılmaz bir gol kaçırdı

Kevin De Bruyne Etihad'daki son maçında inanılmaz bir gol kaçırdı
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Manchester City'nin yıldızı Kevin De Bruyne, takımıyla Etihad'da çıktığı son maçta Bournemouth'a karşı inanılmaz bir gol kaçırdı.

İngiltere Premier Lig'in 37. haftasında Manchester City, sahasında Bournemouth'u konuk etti. Etihad'da oynanan karşılaşmada Belçikalı yıldız Kevin De Bruyne taraftarının önüne son kez çıktı.

İNANILMAZ BİR GOL KAÇIRDI

Manchester City'nin 1-0 önde götürdüğü müsabakaya Kevin De Bruyne'nin kaçırdığı yüzde yüzlük gol damga vurdu. Dakika 25'te sol kanattan gelişen atakta Omar Marmoush'un pasında Belçikalı yıldız kale ağzında bomboş durumdayken topla buluştu. Yıldız oyuncu boş kaleye tek vuruşunda topu direğe nişanladı.

'BU DA KAÇAR MI?' DEDİLER

Kevin De Bruyne'nin kaçırdığı gol sosyal medyada çok sayıda paylaşılırken, yaşanan olay sonrası taraftarlar 'Bu da kaçar mı?' sorusunu sordu.

İşte kaçan o mutlak gol;

Kevin De Bruyne Etihad'daki son maçında inanılmaz bir gol kaçırdı

Kevin De Bruyne Etihad'daki son maçında inanılmaz bir gol kaçırdı

MAÇ ÖNCESİ VEDA EDİLDİ

Öte yandan De Bruyne için Etihad Stadyumu'nda maç öncesi duygusal bir veda töreni de düzenlendi. Tribünlerde dev bir pankart açılırken, üzerinde De Bruyne'nin diz çöküp kramponunu bağladığı ikonik bir poz yer aldı. Açılan dev afişte, "KING KEV" (Kral Kev) ifadeleri yer aldı. Taraftarlar yıldız oyuncuyu uzun süre ayakta alkışladı.

Kevin De Bruyne Etihad'daki son maçında inanılmaz bir gol kaçırdı

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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