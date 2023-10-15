Keşan'da Kış Spor Kursları Başladı

Keşan ilçesinde kış spor kursları başladı.

Keşan Atatürk Stadyumu Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen kurslara 400 öğrenci kayıt yaptırdı.

Kursiyerler pilates, basketbol, voleybol, karate, atletizm, boks ve kick boks alanlarında eğitim alıyor.

Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu kursları ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Keşan Belediyesinin açtığı kurslara katılımın yoğun olduğunu belirten Helvacıoğlu, kurslardan faydalanmak isteyenlerin başvuru yapabileceğini kaydetti.

Helvacıoğlu, "Yüz Yüze 153" birimini ziyaret etti

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, "Yüz Yüze 153" birimini ziyaret etti.

Çalışmalarla bilgi alan Helvacıoğlu, 153 birimi ile tüm hizmetlere tek hattan ulaşıldığını belirtti.

Vatandaşların taleplerine yorulmadan cevap verdiklerini ifade eden Helvacıoğlu, "Güler yüzlü personelimiz ile anında çözüm üreten 'Yüz Yüze 153' birimimizde, düzen ve uyum içinde nokta atışı işlem yapıyoruz. Vakit kaybı olmaksızın ilgili birimlerden hizmet alıp, mutlu bir şekilde belediyemizden ayrılmanız için çalışmaya devam edeceğiz." diye konuştu.