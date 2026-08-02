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Kerk: "Erzurum’da olduğum için çok mutluyum"

Kerk: 'Erzurum’da olduğum için çok mutluyum'
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Süper Lig ekiplerinden Erzurumspor FK’nın 2026-2027 sezonu transfer çalışmaları kapsamında kadrosuna kattığı Surinamlı sağ kanat oyuncusu Gyrano Kerk, kulüp tesislerinde Kulüp Medya ve Basın Sorumlusu Ali Tayşi’nin sorularını yanıtladı.

Süper Lig ekiplerinden Erzurumspor FK'nın 2026-2027 sezonu transfer çalışmaları kapsamında kadrosuna kattığı Surinamlı sağ kanat oyuncusu Gyrano Kerk, kulüp tesislerinde Kulüp Medya ve Basın Sorumlusu Ali Tayşi'nin sorularını yanıtladı.

Erzurumspor FK tesislerinde gerçekleştirilen röportajda 30 yaşındaki futbolcu, Erzurum ve kulüple ilgili ilk düşüncelerini, taraftarın kendisine gösterdiği ilgiyi, Avrupa kariyerini ve Türkiye'deki arkadaşlarıyla yaptığı görüşmeleri anlattı.

"Harika bir şehirdeyim"

Erzurum'a geldiği ilk andan itibaren mutlu olduğunu belirten Kerk, "İlk söyleyeceğim şeyler, ilk duygularım; çok mutluyum burada olmaktan. Harika bir şehirdeyim. Bu harika şehirde olmaktan çok mutluyum. Bu tip güzel duygulara sahibim. Henüz şehri çok detaylı göremedim. Geldiğim andan itibaren çok mutluyum ancak tabii dünkü sözleşmeler ve işlerle beraber çok meşguldük. Şu anda burada olduğum için çok mutlu olduğumu söyleyebilirim." dedi.

"Taraftarın beni görmek istediğini biliyorum"

Erzurumspor FK taraftarının kendisine gösterdiği ilgiyi duyduğunu ifade eden Kerk, sosyal medyayı yoğun kullanan biri olmadığını belirterek, "Ben de çevreden çok buna benzer şeyler duydum. Ben çok fazla sosyal medyayı kullanan birisi değilim, çok fazla sosyal medya kişisi olduğumu söyleyemem. Sağdan soldan çok fazla böyle şeyler duydum. Beni görmek istediklerini gerçekten biliyorum. Ancak ben doğrudan sosyal medyadan kendim çok kullanmadığım için böyle bir şey söyleyemem. Ama beni görmek istediklerini biliyorum." diye konuştu.

"Gelmeden önce arkadaşlarımdan Türkiye hakkında bilgi aldım"

Türkiye'ye gelmeden önce lig ve ülke hakkında bilgi aldığını aktaran Surinamlı futbolcu, "Evet, çok fazla ilgim vardı. Özellikle çok fazla Hollandalı oyuncu Türkiye'de forma giyiyor, bu otomatik olarak sizin de ilgi duymanızı sağlıyor. Türkiye için bu ilgimi söyleyebilirim. Uzun süre Avrupa'da kaldım, doğru; ama bugün için yeni bir mücadele ile ülkemden ayrıldım ve Türkiye'de yeni bir mücadeleye başlayabilirim. Gelmeden önce de onları aradım ve hem ülke hakkında hem lig hakkında çok fazla bilgi aldım. O iki arkadaşıma yakın olduğumu söyleyebilirim." ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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