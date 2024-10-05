Kerim Çamoğlu, Herkes İçin Spor Federasyonu Başkanlığına Yeniden Seçildi

TÜRKİYE Herkes İçin Spor Federasyonu'nun 6'ncı Olağan ve 8'inci Mali Genel Kurulu bugün gerçekleştirildi.

Ankara'da yapılan genel kurula mevcut başkan Kerim Çamoğlu tek aday olarak girdi.

Geçmiş dönemlerin ibra edildiği genel kurula 111 delegenin 57'si katıldı. 1 oyun geçersiz olduğu seçimde 56 oy alan Kerim Çamoğlu, 4 yıllığına görevi yeniden üstlendi. İkinci dönem başkan seçilen Çamoğlu'nun yönetim kurulunda ise Mert Büke, Kemal Kara, Emre Vefa Göktaş, Nizamettin Kılıç, Neslihan Karagöz, Mustafa Furkan Susmaz, Esra Özcan, Serkan Bıdak, Şükrü Serhat Bıdak ve Buğra Kaan Süer yer aldı.