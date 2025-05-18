Kerem Yavaş: 'Rakip Seyircinin Protestoları Oyun Kalitesini Etkiledi'

Kerem Yavaş: 'Rakip Seyircinin Protestoları Oyun Kalitesini Etkiledi'
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Eyüpspor Teknik Sorumlusu Kerem Yavaş, Fenerbahçe maçı sonrası yaptığı açıklamada rakip seyircinin protestolarının maçın oyun kalitesini olumsuz etkilediğini belirtti. Yavaş, sezonla ilgili hedeflerinin geçerli olmadığını ve gelecek sezon için plan yapmanın zorluğuna dikkat çekti.

- Kerem Yavaş: "Rakip seyircinin protestoları oyun kalitesini etkiledi"

İSTANBUL - Eyüpspor Teknik Sorumlusu Kerem Yavaş, Fenerbahçe maçıyla ilgili, "Futbol oynamak için iyi atmosfer yoktu. Rakip seyircinin protestoları oyun kalitesini etkiledi" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Eyüpspor, konuk olduğu Fenerbahçe'ye 2-1 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Eyüpspor Teknik Sorumlusu Kerem Yavaş, "Maç öncesi hem Fenerbahçe hem bizim adımıza lig bitmese de matematiksel olarak ligdeki hedeflerden uzak sahaya çıkıldı. Futbol oynamak için iyi atmosfer yoktu. Rakip seyircinin protestoları oyun kalitesini etkiledi. Topa sahip olmak istiyorduk. İlk yarı bunu başardık. Ancak topa sahip olduğumuz uzun sürelerde sonuçlandırma adına sıkıntı yaşadık. Sonraki süreçte Fenerbahçe'nin iyi oyunu vardı 1-0 içeri girdik. İkinci devre son düdüğe kadar deplasmanda Fenerbahçe'ye karşı nasıl oynamak gerekiyorsa öyle oynadık. Oyunun kontrolünü elinde tutan, pozisyon bulan Eyüpspor vardı. Maalesef şanssız bir hakem performansı vardı. Ofsayt nedeniyle 2 tane verilmeyen goller var. Sonuç olarak bugün kaybettik. Tarihinde ilk defa bu ligi oynayan olarak başladık. Daha sonra ilk 5 istedik ama başaramadık. Son 5 haftada mağlup olarak bu şansımızı yitirdik. Futbol bir netice oyunu başaramadık. Genel olarak sezon bizim açımızdan iyi geçti. Fenerbahçe'yi bugün sahada gösterdiği performanstan dolayı tebrik ediyorum ve önümüzdeki sezon başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Sezonun kalan bölümü ve gelecek sezonla ilgili ise Yavaş, "Ligde yarışırken önümüzdeki sezon planları kolay kolay yapılmıyor. Ufak tefek düşüncülerimiz var. Antalyaspor maçımız var. O maçı tamamlayacağız Başkanımız ve yönetimimizle oturup finansal bütçemizi belirledikten sonra kadro yapısı oluşturulacak ve hedefler koyulacak" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İSMAİL YASİN AKÇIN - Spor
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