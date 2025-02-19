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Kerem ve Orkun attı, Benfica Şampiyonlar Ligi'nde son 16'ya kaldı

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UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında Benfica, milli futbolcularımız Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'nün golleriyle Fransa'nın Monaco takımıyla 3-3 berabere kalarak son 16'ya yükseldi. Benfica'nın ilk golü 22. dakikada Kerem Aktürkoğlu'ndan gelirken, beraberliği sağlayan gol ise Orkun Kökçü'den geldi.

Uefa Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında Benfica, 1-0 kazandığı ilk maçın rövanşında Monaco'yu konuk etti.

KEREM PERDEYİ AÇTI

Benfica'da forma giyen milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu, maçın 22. dakikasında takımını 1-0 öne geçiren golü kaydetti. Takumi Minamino'nun golüyle 32. dakikada eşitliği sağlayan Monaco, 51. dakikada Eliesse Ben Seghir ile 2-1 öne geçti.

Vangelis Pavlidis'in 76. dakikadaki penaltı golüyle Benfica, 2-2 eşitliği yakaladı ancak 81. dakikada Monaco, George Osrzehmen Ilenikhena ile tekrar üstünlük kurdu.

ORKUN SON SÖZÜ SÖYLEDİ

Benfica'nın "10" numarası milli futbolcu Orkun Kökçü, 84. dakikada "10 numara" dokunuşla karşılaşmanın skorunu belirledi. Milli futbolcular Orkun ve Kerem'in gol attığı karşılaşmanın ardından Benfica, adını 16 turuna yazdıran taraf oldu.

Kerem ve Orkun attı, Benfica Şampiyonlar Ligi'nde son 16'ya kaldı
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıNuman Tosun:

Helal olsun çocuk lar böyle devam...

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