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Kerem için Türkiye'ye gelen Hollandalı efsane, birçok ismi not etmiş! Gördükleriyle mest oldu

Kerem için Türkiye'ye gelen Hollandalı efsane, birçok ismi not etmiş! Gördükleriyle mest oldu

Spor Haberleri

Ajax'ta görev yapan efsane futbolcu Klaas-Jan Huntelaar, Kerem Aktürkoğlu için Galatasaray-Kayserispor maçına geldi. Kerem'in performansından etkilenen Hollandalı efsane, Victor Nelsson ve Sacha Boey için de not aldı. Huntelaar, Trabzonspor-Beşiktaş maçını da yerinden takip etti.

Galatasaray-Kayserispor maçında Kerem Aktürkoğlu, Ajax Yönetim Danışmanı olarak görev yapan Klaas-Jan Huntelaar tarafından locadan izlendi. Aslan, Kayserispor'u 6-0 gibi farklı bir skorla mağlup ederken muhteşem bir frikik golü kaydeden Kerem, aynı zamanda Icardi'nin attığı golün asistini yaptı. Kerem, ilk penaltıyı da kazandıran isim oldu.

Kerem için Türkiye'ye gelen Ajax'ın efsanesi, herkesi not etmiş! Gördükleriyle mest oldu

GÖRDÜKLERİNDEN ETKİLENDİ

Akşam'daki habere göre Huntelaar, yalnızca Kerem için değil Nelsson ve Sache Boey için de not aldı. Hollandalı efsane, gördüklerinden hayli etkilendi. Huntelaar'ın çok sayıda telefon trafiği yaptığı ifade edildi.

TRABZON'A GİTİ

Huntelaar, Trabzonspor- Beşiktaş maçını izlemek için İstanbul'dan Hollanda'ya hareket etti. Burada Beşiktaşlı bazı yöneticilerle bir görüşme yaptı.

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor editörü Haberler.com - Spor

Klaas Jan Huntelaar Kerem Aktürkoğlu Galatasaray Trabzonspor Beşiktaş Spor Haberler

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