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Kerem Demirbay, Galatasaray'dan ayrılacağına dair iddialara son noktayı koydu

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Galatasaray'dan ayrılacağı konuşulan Kerem Demirbay, iddialara son noktayı koydu. Şu anda kulüp değiştirmeyi düşünmediğini belirten 31 yaşındaki tecrübeli orta saha, "Almanya'ya geri dönmek istemediğimden değil ama hayalim kariyerimi Galatasaray'da bitirmek" ifadelerini kullandı.

Galatasaray'ın yıldızı Kerem Demirbay, Sky DE'ye dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Tecrübeli futbolcu, sarı kırmızılı takımdan ayrılmak istemedini söyledi.

"HER KULÜBE SAYGIM VAR"

Kerem Demirbay yaptığı açıklamada, "Şu anda kulüp değiştirmeyi düşünmüyorum. Bazı kulüplerin benimle ilgilendiğini biliyorum. Elbette her kulübe büyük saygım var. Ama kesinlikle kulüp değiştirmeyeceğim. Neden? Çünkü burada kendimi çok iyi hissediyorum. Ailem burada kendini çok rahat hissediyor, bunu siz de görebilirsiniz. Ve bir buçuk yıllık sözleşmem var, kesinlikle burada kalacağım." dedi.

"KARİYERİMİ GALATASARAY'DA BİTİRMEK İSTİYORUM"

Kariyerini Galatasaray'da sonlandırmak istediğini söyleyen tecrübeli oyuncu, "Bunu uzatmak ve burada kalmak istiyorum. Burada hiçbir kapıyı kapatmak istemiyorum. Almanya'ya geri dönmek istemediğimden değil ama hayalim kariyerimi Galatasaray'da bitirmek. İşte benim hayalim bu ve bunun gerçekleşeceğini biliyorum." diye konuştu.

SEZON PERFORMANSI

Geçen sezon takımın vazgeçilmezlerinden olan 31 yaşındaki orta saha oyuncusu, bu sezon Galatasaray'da sadece 3'ü ilk 11 olmak üzere 20 maçta forma giydi ve 3 asistlik performans sergiledi. Kerem'in sarı-kırmızılılarla 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Kerem Demirbay, Galatasaray'dan ayrılacağına dair iddialara son noktayı koydu
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıİsmail oruç :

Şuna emin olun bu adam GS için batşuayiden de zahadan da ziyech dende daha faydalı.

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