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Kerem Bozkurt, Türkiye Şampiyonu Oldu

Kerem Bozkurt, Türkiye Şampiyonu Oldu
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Aydın'ın Nazilli ilçesindeki Özel Eğitim Meslek Okulu öğrencisi Kerem Bozkurt, Karaman'da düzenlenen Gülle Atma Türkiye Şampiyonası'nda birincilik elde ederek memleketinin gururu oldu.

Aydın'ın Nazilli ilçesi Özel Eğitim Meslek Okulu 11. sınıf öğrencisi 17 yaşındaki Kerem Bozkurt, Karaman'da düzenlenen Gülle Atma Türkiye Şampiyonası'nda birincilik kürsüsüne çıkarak hem okulunun hem de memleketinin gururu oldu.

Kerem Bozkurt, beden eğitimi öğretmeni Hüseyin Dalda sayesinde tanıştığı gülle atma sporunda azmi ve disipliniyle kısa sürede önemli bir yol kat etti. Karaman'daki şampiyonada gösterdiği üstün performansla Türkiye birincisi olmayı başaran Kerem, bu başarısıyla büyük takdir topladı. Kendisine bu sporu sevdiren öğretmeni Hüseyin Dalda'ya teşekkür eden Kerem Bozkurt ; "Gülle atma ile tanışmam hocam sayesinde oldu. Onun desteğiyle bu spora gönül verdim. Şampiyon olmak çok güzel bir duygu. Bundan sonraki hedefim daha büyük başarılara imza atmak" dedi. Kerem Bozkurt'un elde ettiği bu başarı, Nazilli ve Aydın'da büyük sevinçle karşılandı. Genç sporcu, şimdiden yeni şampiyonalar için hazırlıklara başladı. - AYDIN

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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