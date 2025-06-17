Hakemin yanında yaptı! Boca Juniors maçında Kerem Aktürkoğlu'nu çıldırtan hareket

2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası C Grubu ilk maçında Benfica, 2-0 geriden gelerek Boca Juniors ile 2-2 berabere kaldı. Kırmızı kartların havada uçuştuğu karşılaşmada Orkun Kökçü asist yaparken Kerem Aktürkoğlu'nun rakibine hareketi gündem oldu.

BOCA 2-0 ÖNE GEÇTİ

Boca'da deneyimli futbolcu Ander Herrera, yaşadığı sakatlık sonrası 20. dakikada yerini Belmonte'ye bıraktı. Herrera, 45. dakikada kenarda Meksikalı hakem Cesar Ramos'a yaptığı itiraz sonrası kırmızı kart gördü. Maça etkili başlayan Boca, 21. dakikada golü buldu. Blanco'nun soldan geliştirdiği atakta ceza sahası önünde topa dokunuşunu yapan Merentiel fileleri havalandırdı. Bu golle birlikte Arjantinli taraftarlar desteğini artırırken, 27. dakikada ceza sahasına yapılan ortada Battaglia kafayla topu ağlara gönderdi.

BENFİCA GERİ DÖNDÜ

44. dakikada VAR uyarısıyla kenara gelen hakem Ramos, Boca Juniors ceza sahası içinde Palacios'un Otamendi'ye müdahalesinde faulü belirleyerek sahaya döndü ve penaltı noktasını gösterdi. Benfica'da Di Maria penaltı noktasında topun başına geçerken 45+3. dakikada farkı 1'e indiren golü kaydetti.

VAR'ın potansiyel kırmızı kart incelemesi sonrası 2. kez VAR monitörüne gelen hakem Ramos, Belotti'nin tabanıyla rakip oyuncunun kafasına müdahalesini izledi ve sahaya dönerek direkt kırmızı kartla İtalyan oyuncuyu ihraç etti.

84. dakikada milli futbolcu Orkun Kökçü'nün kullandığı köşe vuruşunda Otamendi ön direkte yaptığı kafa vuruşuyla beraberliği sağladı. 2-2 Bu golden 4 dakika sonra Boca'da Nicolas Figal, taç çizgisi üzerinde Florentino'ya yaptığı sert faulle kırmızı kart gördü. Mücadelenin kalan dakikalarında başka gol olmazken taraflar sahadan birer puanla ayrıldı.

KEREM ÇILDIRDI, RAKİBİNİ YERE DÜŞÜRDÜ

Sahada yaşanan gerilim mili futbolcumuz Kerem Aktüroğlu'na da yansıdı. Rakibinin sürekli hakemle konuşması ve şikayet etmesine sinirlenen yıldız futbolcu, tepki gösterdi. Hakemin oyunu durdurduğu bir pozisyonda Belmonte yanından geçerken Kerem Aktürkoğlu'nu kolundan ittirdi. Kerem Aktürkoğlu rakibini eliyle iterken, Belmonte kendisini abartılı bir şekilde hakemin yanında yere bıraktı.

İşte o anlar;