Kerem Aktürkoğlu yıldızlaştı, Fenerbahçe 3 puana ulaştı

UEFA Avrupa Ligi'nin 2. haftasında Fenerbahçe ile Fransa temsilcisi Nice karşı karşıya geldi. Chobani Stadyumu'nda oynanan maçı Fenerbahçe, 2-1'lik skorla kazandı.

KEREM AKTÜRKOĞLU HESABI AÇTI

3. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Talisca'nın ara pasında soldan savunmanın arkasına sarkan Kerem Aktürkoğlu, ceza sahasına girer girmez yerden vurdu, kaleci Diouf'un müdahalesine rağmen meşin yuvarlak köşeden filelere gitti. Fenerbahce formasıyla ilk golünü Nice ağlarına gönderen Kerem Aktürkoğlu, Moussa Sow'un (01:06 vs Manchester United; Kasım 2016) ardından sarı-lacivertlilerin bu turnuvalardaki en erken golünü kaydetti.

SAHNEDE YİNE KEREM AKTÜRKOĞLU VAR

25. dakikada Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. Asensio'nun pasında topu kapan İsmail Yüksek, ceza sahasına hareketlenen Kerem Aktürkoğlu'na pasını aktardı. Bu futbolcu, rakibinden sıyrılıp penaltı noktası üzerinden şutunu çekti, savunmaya da çarpan top kalecinin solundan ağlarla buluştu.

NICE FARKI BİRE İNDİRDİ

34. dakikada Nice penaltı kazandı. Hakem Srdjan Jovanovic, ceza sahası içinde oluşan karambolde Skriniar'ın elle oynadığına hükmederek penaltı noktasını gösterdi. 37. dakikada kazanılan penaltı atışında topun başına geçen Carlos, meşin yuvarlağı Ederson'un solundan filelere yolladı.

3 PUAN FENERBAHÇE'NİN

Karşılaşmanın geri kalanında başka gol olmadı ve maçı Fenerbahçe kazandı. Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe, ikinci maç sonunda ilk puanlarını aldı ve 3 puana ulaştı. Nice ise iki maç sonunda puanla tanışamadı. Avrupa Ligi'nin 3. hafta maçında Fenerbahçe, sahasında Stuttgart'ı ağırlayacak. Nice, Celta Vigo deplasmanına gidecek.