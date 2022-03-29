Kerem Aktürkoğlu rekora koşuyor! Ozan Tufan'ı tahtından indirmek üzere - Haberler

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Kerem Aktürkoğlu rekora koşuyor! Ozan Tufan'ı tahtından indirmek üzere

Haberler.com - Spor
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Galatasaray'ın yükselen yıldızı Kerem Aktürkoğlu en çok maça çıkan yerli oyuncu rekorunu kırmak üzere. Kerem, 4 maça daha çıkarsa Fenerbahçeli Ozan Tufan'ı tahtından indirecek.

Aslan'ın gözbebeği Kerem Aktürkoğlu rekora doğru hızla koşuyor. Takvim'deki habere göre 52 maça çıkan Kerem Aktürkoğlu 4 maç daha oynarsa Ozan Tufan'ın 55 maçlık performansını geride bırakacak.

Kerem Aktürkoğlu rekora koşuyor! Ozan Tufan'ı tahtından indirmek üzere

Son 5 sezon dikkate alındığında Türkiye'de yerli statüsünde 50 maçın üzerinde oynayan tek oyuncu Ozan Tufan. Ozan geçen sezon 55 maçta forma giydi. Kerem ise istikrarıyla Ozan'ın tahtını erken salladı.

Kerem Aktürkoğlu rekora koşuyor! Ozan Tufan'ı tahtından indirmek üzere

Kerem Aktürkoğlu Karagümrük, Fenerbahçe, Yeni Malatya ve Altay maçlarında sahaya çıkarsa en istikrarlı futbolcu olacak.

Kerem, Avrupa'nın 5 büyük ligi ve Süper Lig dahil olmak üzere en fazla maç yapan ikinci oyuncu konumunda. İlkm sırada 54 maçla Liverpool'dan Luis Diaz var.

Haberler.com - Spor

Kerem Aktürkoğlu, Galatasaray, Fenerbahçe, Ozan Tufan, Spor, Haberler

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