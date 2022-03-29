Kerem Aktürkoğlu rekora koşuyor! Ozan Tufan'ı tahtından indirmek üzere

Aslan'ın gözbebeği Kerem Aktürkoğlu rekora doğru hızla koşuyor. Takvim'deki habere göre 52 maça çıkan Kerem Aktürkoğlu 4 maç daha oynarsa Ozan Tufan'ın 55 maçlık performansını geride bırakacak.

ZİRVE OZAN'IN

Son 5 sezon dikkate alındığında Türkiye'de yerli statüsünde 50 maçın üzerinde oynayan tek oyuncu Ozan Tufan. Ozan geçen sezon 55 maçta forma giydi. Kerem ise istikrarıyla Ozan'ın tahtını erken salladı.

4 MAÇ KALDI

Kerem Aktürkoğlu Karagümrük, Fenerbahçe, Yeni Malatya ve Altay maçlarında sahaya çıkarsa en istikrarlı futbolcu olacak.

AVRUPA'DA DA YARIŞTA

Kerem, Avrupa'nın 5 büyük ligi ve Süper Lig dahil olmak üzere en fazla maç yapan ikinci oyuncu konumunda. İlkm sırada 54 maçla Liverpool'dan Luis Diaz var.

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