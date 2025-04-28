Kerem Aktürkoğlu, Portekiz'i sallıyor

Portekiz Süper Ligi 31. hafta maçında Benfica, sahasında AVS'yi 6-0'lık skorla yendi. Benfica'nın gollerini sırasıyla Tomas Araujo, Vangelis Pavlidis, Amdouni, Kerem Aktürkoğlu, Andrea Belotti ve Nicolas Otamendi kaydetti.

1 GOL 1 ASİSTLE YILDIZLAŞTI

Milli yıldızımız Kerem Aktürkoğlu, attığı gol ve yaptığı asistle geceye damga vurdu. Kerem'in 1 golü de ofsayt nedeniyle iptal edildi. Kerem Aktürkoğlu'nun bu performansı Portekiz basınında geniş yer buldu.

PORTEKİZ BASININDAN ÖVGÜLER

Portekiz'in en popüler gazetelerinden olan A Bola, Kerem Aktürkoğlu için, "Sahanın en iyisi Kerem Aktürkoğlu. Sihirli anlarıyla tanınan Kerem, Benfica için sadece sürpriz yaratan bir oyuncu değil, aynı zamanda oyun akışını değiştiren çok önemli bir parça halinde. Savunma ve hücum geçişlerinde takım arkadaşlarına sürekli çözümler sunuyor. Hızıyla dikkat çekiyor ve oyunu yönlendirme becerisiyle adeta fark yaratıyor. Henüz 4. dakikada attığı ancak iptal edilen golle başladığı maçı, 40. dakikada kaydettiği gol ve Belotti'ye yaptığı asistle noktalaladı. Gerçekten unutulmaz bir performans sergiledi."

BENFICA MAÇ FAZLASIYLA LİDER

Aldığı 6-0'lık galibiyetle puanını 75'e yükselten Benfica, bir maç eksiği olan Sporting'in 3 puan önünde liderliğine devam etti. Konuk ekip AVS ise 24 puanla küme düşme hattında kaldı.