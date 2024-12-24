Kerem Aktürkoğlu oyundan çıktı: Yer yerinden oynadı

Benfica, Portekiz Ligi'nin 15. haftasında Estoril'i konuk etti. Mücadeleyi 3-0 kazanan ev sahibi ekip ligin yeni lideri oldu. Karşılaşmada Benfica'ya galibiyeti getiren golleri 28'de Pavlidis, 73 ve 90+4'te Zeki Amdouni attı. Kerem Aktürkoğlu ise mücadelesiyle takdir topladı.

ALKIŞ TUFANI KOPTU

Portekiz Ligi'nin 15. haftasında Benfica, sahasında Estoril'i 3-0 mağlup etti. Kerem Aktürkoğlu, mücadelenin 83. dakikasında oyundan çıkarken Estádio da Luz tribünlerinde alkış tufanı koptu. Tüm taraftarlar ayağa kalkarak milli futbolcunun mücadelesini alkışladı.

MAÇ KAYBETMEDİ

Benfica'nın 12 milyon euroya Galatasaray'dan transfer ettiği Kerem Aktürkoğlu, oynadığı 11 lig maçının 10'unu kazandı ve 1 karşılaşma beraberlikle sona erdi. Aktürkoğlu, Benfica formasıyla çıktığı 19 maçta 10 gol ve 5 asistlik performansa imza attı.