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Kerem Aktürkoğlu oyundan çıktı: Yer yerinden oynadı

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Portekiz Ligi'nin 15. haftasında Benfica'nın Estoril'i 3-0 mağlup ettiği maçta Kerem Aktürkoğlu, oyundan çıkarken taraftarların büyük alkışını aldı. Aktürkoğlu'nun mücadelesi taraftarlar tarafından ayakta alkışlandı.

Benfica, Portekiz Ligi'nin 15. haftasında Estoril'i konuk etti. Mücadeleyi 3-0 kazanan ev sahibi ekip ligin yeni lideri oldu. Karşılaşmada Benfica'ya galibiyeti getiren golleri 28'de Pavlidis, 73 ve 90+4'te Zeki Amdouni attı. Kerem Aktürkoğlu ise mücadelesiyle takdir topladı.

ALKIŞ TUFANI KOPTU

Portekiz Ligi'nin 15. haftasında Benfica, sahasında Estoril'i 3-0 mağlup etti. Kerem Aktürkoğlu, mücadelenin 83. dakikasında oyundan çıkarken Estádio da Luz tribünlerinde alkış tufanı koptu. Tüm taraftarlar ayağa kalkarak milli futbolcunun mücadelesini alkışladı.

MAÇ KAYBETMEDİ

Benfica'nın 12 milyon euroya Galatasaray'dan transfer ettiği Kerem Aktürkoğlu, oynadığı 11 lig maçının 10'unu kazandı ve 1 karşılaşma beraberlikle sona erdi. Aktürkoğlu, Benfica formasıyla çıktığı 19 maçta 10 gol ve 5 asistlik performansa imza attı.

Kerem Aktürkoğlu oyundan çıktı: Yer yerinden oynadı
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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Yorumlar (6)

Haber YorumlarıEr Di :

Kerem'i sürekli pohpohlamak lazım taraftar iyi yapıyor. Islıklarsanız küsüp topu alıp kaçıyor haberiniz olsun.

Yorum Beğen49
Yorum Beğenme18
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Haber YorumlarıHüseyin Yılmaz:

Taraftar bütün takımı alkışlıyorken sen kalk illa kerem. Ya şu Türkiye de medyacılığınız belli bırakın dışarıdayken adamlar bari rahat futbolunu oynasınlar ya . Birde haber yaparken şu milleti salak yerine koymayın yazdıklarınızla olay ne ise aynı olsun.

Yorum Beğen35
Yorum Beğenme3
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Haber YorumlarıArif İnanç:

Ben macı seyrettim. Kerem çıkarken seyirci alkışladı. Ama bu gösterdiğiniz tablo tüm takım için olan bölüm. Lütfen daha dikkatli olalım. Haber değeri olamayacak bir çok şey abartılarak servis edilmeye alışılmış bir medya oldu.

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Haber YorumlarıHasan Turk:

Basarisi daim olsun gurur duyuyoruz.

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Haber YorumlarıMGk:

Filistin duası almış adam işi ters gider mi

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Haber Yorumlarıerkan yüksel:

bu şimdi ne para kırar biliyonmu :)baya iyi adammış

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