Kerem Aktürkoğlu'nun transfer rotası değişti! Gece yarısı Beşiktaş devreye girdi

Süper Lig devi Fenerbahçe'nin İstanbul'a getirmeye hazırlanıp, son anda fiyat düşürmesinden dolayı iptal olan Kerem Aktürkoğlu için sıcak bir gelişme yaşandı. Süper Lig devi Beşiktaş yıldız oyuncu için artık resmen devrede.

RECORD YAZDI: KEREM BEŞİKTAŞ'A GİDEBİLİR

Portekiz basınının güvenilir kaynaklarından Record, yayınladığı haberde Fenerbahçe'nin Benfica ile 25 milyon euro bonservis bedelinde anlaşmasının ardından birden bire 18 milyon euro'ya düşmesini şaşkınlıkla karşılarken, transferin iki kulüp arasında soğukluğa neden olduğunu belirtti. Haberin devamında Benfica'nın yıldız oyuncu içim 25 milyon euro istediği ve milli oyuncunun İstanbul'a kartal için gidebileceği belirtildi.

BAŞKAN DEVREYE GİRECEK

Beşiktaş'ta Başkan Serdal Adalı Kerem Aktürkoğlu transferinin bozulduğunu öğrenir öğrenmez transfer için adımlar atmaya başladı. Kerem transferi ile hem kanat oyuncu eksikliğini gidermek hem de transfer çalımı yaparak lige motivasyon anlamında yüksek başlamak istiyor.