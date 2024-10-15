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Kerem Aktürkoğlu'nun İzlanda Zaferi Portekiz Basınında Gündem Oldu

Kerem Aktürkoğlu'nun İzlanda Zaferi Portekiz Basınında Gündem Oldu
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A Milli Takım, UEFA Uluslar B Ligi'nde İzlanda'yı 4-2 yenerek büyük bir başarı elde etti. Kerem Aktürkoğlu, attığı gol ve yaptığı asist ile maçta parladı ve Portekiz basınında geniş yer buldu.

Kerem Aktürkoğlu, Portekiz basınında yankı uyandırdı

Efe ALDEMİR / İSTANBUL,

A Milli Takım, UEFA Uluslar B Ligi 4'üncü Grup dördüncü maçında deplasmanda İzlanda'yı 4-2 yendi. 1 gol ve 1 asist ile maça damgasını vuran Kerem Aktürkoğlu, Portekiz basınında yerini aldı.

Yaz transfer döneminin son günlerinde Portekiz ekibi Benfica'ya transfer olan Kerem Aktürkoğlu için Portekiz basınında yer alan haberler şu şekilde:

RECORD: "Aktürkoğlu'nun İzlanda'da galibiyet getiren muhteşem golü"

O JOGO: "Aktürkoğlu'nun asisti ve golü Türkiye'ye zafer kazandırdı"

A BOLA: "Gecenin en güzel anı Kerem'in ayaklarından geldi"

DESPORTO AO MINUTO: "Aktürkoğlu yeteneğiyle maça damga vurdu"

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Kerem Aktürkoğlu Milli Takım Politika Portekiz İzlanda Futbol Spor

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