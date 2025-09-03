Kerem Aktürkoğlu'nun Fenerbahçe'ye Transferi Küçük Taraftarı Üzdü
Galatasaray taraftarı minik Rüzgar, Kerem Aktürkoğlu'nun Fenerbahçe'ye transferi ile büyük üzüntü yaşadığını ifade etti. Rüzgar, Galatasaray ve Benfica forması giyeceğini, Fenerbahçeli olmayı düşünmediğini açıkladı.
Kerem hayranı Galatasaray taraftarı Rüzgar: Fenerbahçe'ye gitmesini kabullenemiyorum
Kerem Aktürkoğlu'nun Galatasaray'dan Benfica'ya transferi sonrası gözyaşlarına boğulan minik taraftar Rüzgar, bu kez de yıldız futbolcunun Fenerbahçe'ye imza atmasının ardından üzüldü. Rüzgar Sevim Demirören Haber Ajansı'na özel konuştu.
'Fenerbahçeli olmayı düşünmüyorum'
'Galatasaray ve Benfica formasını giyerim'
'Yeni en sevdiğim futbolcu Yunus abi'
BASKETBOL
Avrupa Basketbol Şampiyonası
21.15 Türkiye - Sırbistan
GÜRCİSTAN- TÜRKİYE MAÇINA DOĞRU
Türkiye
11.15 A Milli Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri ilk maçında karşılaşacağı Gürcistan maçı hazırlıklarına devam edecek. (TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri)
19.00 Teknik direktör Vincenzo Montella ve bir oyuncusu maçın oynanacağı Tiflis'teki Boris Paichadze Stadyumu'nda bir basın toplantısı düzenleyecek. Ay-Yıldızlılar, bu toplantı öncesinde stadyumda kısa bir yürüyüş yapacak.
Gürcistan
16.30 Gürcistan Milli Takımı Teknik Direktörü Willy Sagnol ve bir futbolcu, Boris Paichadze Stadyumu'nda basın toplantısı yapacak.
17.00 Gürcistan Milli Takımı, maçtan önceki son çalışmasını da statta gerçekleştirecek. (Antrenmanının ilk 15 dakikalık bölümü medyaya açık olacak.)
TÜRKİYE KUPASI
- Türkiye Kupası 1'nci Tur maçları bugün oynanacak 33 maçla devam edecek.