Kerem Aktürkoğlu'nun Fenerbahçe'ye Transferi Fransa'da Gündem Oldu

PORTEKİZ'in Benfica takımından Fenerbahçe'ye transfer olan Kerem Aktürkoğlu, Fransa basınında da gündemde.

Fransa'nın önde gelen spor gazetelerinden L'Equipe, Kerem Aktürkoğlu hakkında bir makale yayınladı. Türk spor medyasından da görüşlere yer verilen yazıda, transfer süreci hakkında ve Galatasaray-Fenerbahçe rekabeti konusunda Fanatik Gazetesi'nden Caner İşbeğendiren'in bilgilerine başvuruldu.

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki 2-1'lik Nice zaferinin mimarlarından olan Kerem Aktürkoğlu'nun yeniden Türkiye'ye dönmesine ilişkin tüm tartışmaları ve detayları aktaran Türk gazeteci İşbeğendiren; "Kerem, Galatasaray'da oynarken bile aileden Fenerbahçeli olduğunu biliyordum. Bu sebeple transferin, Fenerbahçe adına bu kadar erken gerçekleşmesine şaşırmadım. Çünkü Kerem'in bir gün Fenerbahçe forması giyeceğini tahmin ediyordum." sözlerini paylaştı.

'KEREM ŞİMDİ GALATASARAY'DAKİ PERFORMANSINI AŞMAK İÇİN MÜCADELE EDECEK'

L'Equipe'te yer alan yazının en dikkat çeken kısımlarından biri "Galatasaray'da oynarken stres yönetimini iyi yapamadığı için dişini kırmıştı. Bu tamamen psikolojik bir durumdu." şeklindeki değerlendirme oldu.

İşbeğendiren'in Fransız medya devine paylaştığı diğer yorumlar şu şekilde: "Milli takımdaki Galatasaraylı arkadaşlarıyla sosyal medyadan birbirlerini takip etmeyi bıraktılar, aslında bırakmak zorunda kaldılar! Türkiye'de futbolun rekabet boyutu böyle. ya herkes düşman olmak ya da düşman gibi görünmek zorunda. Bu transferde Kerem'in duygusal tarafı galip geldi. Çünkü mantıken Benfica'da kalmayı tercih ederdi. Ancak Kerem, ailesini de göz önünde bulundurarak Türkiye'ye dönmeyi seçti. Kerem, Galatasaray'da çok başarılı günler geçirdi. Kerem'in asıl sınavı daha yeni başladı. Kerem şimdi Galatasaray'daki performansını aşmak için mücadele edecek. Daha önce yaptıklarından çok daha zor bir görev."