Öte yandan taraftarlar, Galatasaraylı Kerem Aktürkoğlu'nun neden forma giymediğini de merak ediyor. Aktürkoğlu'nun maç kadrosunda yer almama sebebinin sakatlık, ceza ya da teknik tercihten kaynaklanıp kaynaklanmadığı sorusu gündemdeki yerini koruyor. Kerem Aktürkoğlu neden yok, sakat mı cezalı mı, yedek mi?

VIKTORIA PLZEN – FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA VE SAAT KAÇTA?

UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcimiz Fenerbahçe, deplasmanda Viktoria Plzen ile karşı karşıya geliyor. Futbolseverler, bu önemli mücadeleyi TRT 1 ekranlarından canlı olarak takip edebilecek.

TRT 1 FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

Karşılaşmayı şifresiz olarak izlemek isteyenler için TRT 1, Türksat uydusu üzerinden ve internet aracılığıyla canlı yayın yapacak. Kanal, farklı platformlarda şu numaralardan izlenebiliyor:

• Digiturk: 23

• D-Smart: 26

• Kablo TV: 22

• Tivibu: 22

• Turkcell TV+: 21

• Fil Box: 20

• Vodafone TV: 21

MAÇ HANGİ GÜN OYNANACAK?

Viktoria Plzen ile Fenerbahçe arasındaki zorlu mücadele, 6 Kasım 2025 Perşembe günü futbolseverlerle buluşacak.

MAÇ SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

UEFA Avrupa Ligi grubunun önemli karşılaşması saat 23.00'te başlayacak.

MAÇ NEREDE OYNANACAK?

Bu heyecan dolu mücadele, Çekya'da bulunan Doosan Arena Stadyumu'nda oynanacak. Viktoria Plzen, kendi taraftarı önünde Fenerbahçe'ye karşı avantaj arayacak.

İlk 11

KEREM AKTÜRKOĞLU NEDEN YOK

Kerem Aktürkoğlu yedeker arasında yer alıyor. Şans verilmesi halinde oyuna dahil olacak.