Kerem Aktürkoğlu'ndan taraftarlara mesaj

Kerem Aktürkoğlu'ndan taraftarlara mesaj
Güncelleme:
Kerem Aktürkoğlu, Fenerbahçe'nin Gençlerbirliği'nin yenmesinin ardından maç sonu açıklamalarda bulundu. Taraftarların desteği hakkında konuşan Kerem, ''Buraya geldiğim ilk zamanda da taraftarımızın desteğini hissettim. Bugüne kadar hep desteklerini hissettirdiler. Daha güzel şekilde karşılık vermek istiyordum. Bugün nasip oldu. İnşallah hep böyle devam eder.'' dedi.

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Fenerbahçe, sahasında Gençlerbirliği'ni 3-1 mağlup etti. Kerem Aktürkoğlu, mücadele sonrası açıklamalarda bulundu.

''ALLAH'TAN RAHMET DİLİYORUM''

Konuşmasına Mattia Ahmet Mingguzzi'yi anarak başlayan Kerem Aktürkoğlu, "Öncelikle sözlerime Mattia Ahmet Minguzzi ile başlamak istiyorum. Allah'tan rahmet diliyorum. Ailesine sabır diliyorum. Rabbim mekanını cennet eylesin." dedi.

''TARAFTARIMIZIN DESTEĞİNİ HİSSETTİM''

Taraftarın desteğini her zaman hissettiğini dile getiren milli oyuncu, "Gol atmak, skora katkı sağlamak çok güzel. Ben de bunu istiyorum. Son zamanlarda bu konuda sıkıntılarım oldu ama önemli olan takıma katkı sağlayabilmek. Skora katkı sağlayıp takıma katkı sağlamak daha güzel tabii ki. Buraya geldiğim ilk zamanda da taraftarımızın desteğini hissettim. Bugüne kadar hep desteklerini hissettirdiler. Daha güzel şekilde karşılık vermek istiyordum. Bugün nasip oldu. İnşallah hep böyle devam eder. Ben de skor olarak katkı sağlarsam daha mutlu olurum ama takımın başarısı önemli. Umarım şampiyon olur ve taraftarımıza hak ettiği şampiyonluğu armağan ederiz." ifadelerini kullandı.

''MEVKİ FARK ETMİYOR''

Oynadığı pozisyonlar hakkında konuşan Kerem, "Kupa maçında 9 numara oynadım, milli takımda da oynadım. Kaleye ne kadar yakın olursam benim için o kadar iyi. Mevki fark etmiyor. Takıma katkı sağlamak önemli. Önemli olan galibiyet almak. Nerede takıma katkı sağlarsam mutlu olurum." yorumunu yaptı.

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
