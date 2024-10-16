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Kerem Aktürkoğlu'ndan Filistin'deki İsrail katliamına tepki: Artık yeter!

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Milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu, İsrail'in Filistin'deki katliamına yine tepki gösterdi. Kerem Aktürkoğlu; "Bu katliam durmalı, çocuklar yaşamalı, aileler mutlu olmalı... Artık yeter!" ifadelerini kullandı.

Portekiz ekibi Benfica'da forma giyen milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu, İsrail'in saldırısı altındaki Filistin'de yaşanan insanlık dramına bir kez daha dikkati çekti.

"ARTIK YETER!"

Filistin hassasiyeti bilinen Kerem, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı;

"Herkesin temkinli yaklaşılması gerektiğini söylediği bir konu olduğunun farkındayım, duyuyorum. Ama duyduklarım sadece onlar değil... Bir halkın çaresiz çığlığı; ölen çocukların, sivillerin maruz kaldığı katliam. Bazen evlerinde, bazen ibadet alanlarında, bazen de yardım bekledikleri hastanelerde... İsrail ile Filistin arasında tarih boyunca birçok şey yaşanmış olabilir ancak şu an gördüğüm, bir milletin yok edilmek üzere olması. Bunu biliyorum ve buna sessiz kalamıyorum. Yukarıda saydıklarımı kınamayacak kimse var mı? Böyle bir dehşet karşısında her şey yolundaymışçasına hayatımıza devam etmek ne kadar mümkün? Bu katliam durmalı, çocuklar yaşamalı, aileler mutlu olmalı... Artık yeter!"

TAKDİR TOPLADI

Futboldaki başarısının yanı sıra özellikle Filistin halkına verdiği destek ve toplumsal duyarlılığıyla da adından söz ettiren 25 yaşındaki futbolcunun bu paylaşımı, fazlaca etkileşim aldı ve birçok kişinin takdirini topladı.

BENFICA PERFORMANSI

Sezon başında Galatasaray'dan 12 milyon euro karşılığında Benfica'ya transfer olan Kerem Aktürkoğlu, Portekiz ekibinin formasını 6 maçta giydi. Kerem, bu karşılaşmalarda 4 gol ve 2 asistlik performansıyla tüm müsabakalarda skor katkısı vermeyi başardı. Milli yıldızın takımıyla 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Kerem Aktürkoğlu'ndan Filistin'deki İsrail katliamına tepki: Artık yeter!
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor

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