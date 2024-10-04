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Kerem Aktürkoğlu'ndan Benfica taraftarını yıkan haber

Kerem Aktürkoğlu'ndan Benfica taraftarını yıkan haber
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Galatasaray'dan Benfica'ya transfer olan Kerem Aktürkoğlu, Portekiz devindeki kariyerine mükemmel bir başlangıç yapmıştı. Ancak millî futbolcu, son oynadığı Atletico Madrid maçında sağ bacağına darbe alarak teknik direktör Bruno Lage'i endişelendirdi. Kerem'in bir sonraki maçta oynayıp oynamayacağı belirsiz.

Galatasaray'dan Benfica'ya imza atan Kerem Aktürkoğlu, Portekiz devindeki kariyerine harika bir başlangıç yapmıştı. Son olarak UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Atletico Madrid'e gol atan millî futbolcudan endişelendiren bir haber geldi.

Benfica, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. hafta mücadelesinde çarşamba akşamı Atletico Madrid'i konuk etti. Ev sahibi ekip maçı 4-0 kazanırken Kerem Aktürkoğlu, maçın ilk golünü atan isim oldu.

6 GOLE KATKI SAĞLADI

Kerem Aktürkoğlu, Benfica formasıyla şu ana kadar toplamda beş maça çıktı. Millî futbolcu, söz konusu beş karşılaşmada dört gol atıp iki asist yaptı ve kısa sürede büyük etki oluşturdu.

"BACAĞINA DARBE ALDI"

Öte yandan Benfica'da Nacional ile oynanacak karşılaşma öncesinde Kerem Aktürkoğlu şoku yaşandı. Galatasaray'ın eski yıldızından gelen kötü haberi A Bola gazetesi duyurdu. Söz konusu haberde, "Atletico Madrid galibiyetinde ilk golü atan Türk kanat oyuncusu Kerem Aktürkoğlu, sağ bacağına darbe aldı. Kerem'in bir sonraki maçta oynayıp oynamayacağı bu nedenle belirsiz. Son maçta da bazı yıpranmalar yaşayan Aktürkoğlu önümüzdeki birkaç gün boyunca izlenecek. Kerem'in dün hâlâ bazı şikayetleri vardı. Bu yüzden önümüzdeki birkaç gün, onun iyileşip iyileşmediğini görmek için çok önemli olacak" ifadelerine yer verildi.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor

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