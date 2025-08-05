Kerem Aktürkoğlu'na sürpriz telefon: Alo ben Mert Hakan Yandaş

Kerem Aktürkoğlu'na sürpriz telefon: Alo ben Mert Hakan Yandaş
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Geçtiğimiz sezon oynanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde Kerem Aktürkoğlu ile Mert Hakan Yandaş arasında yaşanan gerilim sonrası iki oyuncu arasında iletişim kopmuştu. Ancak Fenerbahçe'ye transferi gündemde olan Kerem'e sürpriz bir destek geldi. Fenerbahçeli futbolcular Mert Hakan Yandaş ve İrfan Can Kahveci, milli yıldızla telefonla görüşerek destek verdi.

Transferde hız kesmeyen Fenerbahçe, milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu için harekete geçti. Benfica forması giyen yıldız oyuncuyla her konuda anlaşan sarı-lacivertliler, transferi resmiyete dökmek için Portekiz'de görüşmelerini sürdürüyor.

TRANSFER HENÜZ BİTMEDİ

Fenerbahçeli yetkililer, Kerem'in kulübü Benfica'yı ikna etmeye çalışıyor. Ancak Portekiz temsilcisi, Şampiyonlar Ligi play-off turunda Fenerbahçe ile karşılaşma ihtimalini göz önünde bulundurarak oyuncunun transferine sıcak bakmıyor.

Transferin yankıları sosyal medyada da büyük oldu. Hem Galatasaray hem de Fenerbahçe taraftarları sürece tepki gösterdi. Sarı-kırmızılı taraftarlar, eski oyuncularının ezeli rakibe gitmesini istemezken, Fenerbahçeliler ise ikiye bölündü. Bazı taraftarlar transferi desteklerken bazıları yönetime tepki gösteriyor.

MERT HAKAN VE İRFAN TELEFON AÇTI

Kerem'in sarı-lacivertli takıma sıcak baktığı, Benfica'dan transferin kolaylaştırılmasını istediği öğrenildi. Öte yandan, daha önce Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde tartışma yaşayan Mert Hakan Yandaş ve Kerem Aktürkoğlu'nun arası da düzeldi. Takvim'in haberine göre, Mert Hakan ve İrfan Can Kahveci, Kerem'le telefonla görüşerek, "Hiç canını sıkma, Fenerbahçe camiası seni bağrına basar" dedi. Bu görüşmenin ardından Kerem'in de moral bulduğu ifade edildi.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıHasan Kastamonulu:

Hah işte tam adamı aramış ben O.Ç oldum gel bana ortak ol demiş.

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Haber YorumlarıHasan Kastamonulu:

Mesele Kerem'i almak değil her zaman olduğu gibi algı yaratmak. Galatasaray'dan giden hangi futbolcu Fenerbahçe'de mutlu olmuş. Tanju Çolak vardı Avrupa Altın Ayakkabı sahibi Galatasaray'ın efsanesiyken son yıllarında Fenerbahçe'ye gitmişti. Şimdi ne yorumcu ne de Teknik direktör oolabildi. Ona sorun. Galatasaray'ın umurunda olmaz giden düşünsün.

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