Kerem Aktürkoğlu, kendisine 'Evladım' diyen Fatih Terim'i de sildi

Benfica'dan ayrılarak Fenerbahçe'ye transfer olan Kerem Aktürkoğlu, sosyal medya hamlesiyle bir kez daha gündeme geldi.

Galatasaray'dan ayrılış sürecinde sarı-kırmızılı camiayla bağlarını koparan milli futbolcu, bu kez de kendisine "Evladım" diyerek sahip çıkan eski hocası Fatih Terim'i Instagram'dan sildi.

Aktürkoğlu'nun, Galatasaray paylaşımlarını kaldırmasının ardından Fatih Terim'i de takipten çıkarması taraftarların dikkatinden kaçmadı. Özellikle Galatasaraylı futbolseverler bu kararı sert bir dille eleştirirken, sarı-lacivertli taraftarlar ise oyuncunun bu tavrını destekledi.

Kerem Aktürkoğlu'nun Fenerbahçe'ye imza atmasının ardından yaşanan bu gelişmeler, derbi rekabetini sosyal medya boyutuna da taşımış oldu.