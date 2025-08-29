Kerem Aktürkoğlu, kendisine "Evladım" diyen Fatih Terim'i de sildi

Kerem Aktürkoğlu, kendisine 'Evladım' diyen Fatih Terim'i de sildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Benfica'dan ayrılarak Fenerbahçe'ye transfer olan Kerem Aktürkoğlu, sosyal medya hamlesiyle bir kez daha gündeme geldi. Aktürkoğlu, eski hocası Fatih Terim'i Instagram'dan sildi.

Benfica'dan ayrılarak Fenerbahçe'ye transfer olan Kerem Aktürkoğlu, sosyal medya hamlesiyle bir kez daha gündeme geldi.

Galatasaray'dan ayrılış sürecinde sarı-kırmızılı camiayla bağlarını koparan milli futbolcu, bu kez de kendisine "Evladım" diyerek sahip çıkan eski hocası Fatih Terim'i Instagram'dan sildi.

Aktürkoğlu'nun, Galatasaray paylaşımlarını kaldırmasının ardından Fatih Terim'i de takipten çıkarması taraftarların dikkatinden kaçmadı. Özellikle Galatasaraylı futbolseverler bu kararı sert bir dille eleştirirken, sarı-lacivertli taraftarlar ise oyuncunun bu tavrını destekledi.

Kerem Aktürkoğlu'nun Fenerbahçe'ye imza atmasının ardından yaşanan bu gelişmeler, derbi rekabetini sosyal medya boyutuna da taşımış oldu.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
Paylaşım rekoru kırıyor! Ümit Özat'ı zora sokacak 'Mourinho' videosu

Paylaşım rekoru kırıyor! Ümit Özat'ı zora sokacak "Mourinho" videosu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Metroda taciz skandalı: Kadın kamerayı açınca yüzünü kapatıp kaçtı

Metroda skandal: Kadın kamerayı açınca yüzünü kapatıp kaçtı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.