Haberler

Yorumlar bomba! Kerem Aktürkoğlu Jhon Duran'a zorla secde ettirdi

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
Yorumlar bomba! Kerem Aktürkoğlu Jhon Duran'a zorla secde ettirdi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fenerbahçe'nin 3-2 kazandığı Beşiktaş derbisinin ardından ilginç bir an kameralara yansıdı. Sarı-lacivertlilerin yıldızı Kerem Aktürkoğlu, galibiyet golünü atan Jhon Duran'a zorla secde ettirdi. Kerem'in baskısıyla secde eden Duran daha sonra istavroz çıkardı. O anlar kısa sürede sosyal medyada viral oldu.

  • Fenerbahçe, Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş'ı deplasmanda 3-2 mağlup etti.
  • Jhon Duran, maçın son dakikalarında attığı golle Fenerbahçe'ye galibiyeti getirdi.
  • Kerem Aktürkoğlu, gol sonrası Jhon Duran'ı şaka yollu yere eğerek secde ettirdi.

Süper Lig'in 11. haftasında oynanan nefes kesici derbide Fenerbahçe, Beşiktaş'ı deplasmanda 3-2 mağlup etti. Maçın son dakikalarında attığı golle takımına galibiyeti getiren Jhon Duran, sarı-lacivertli taraftarların büyük sevgisini kazandı.

KEREM'DEN RENKLİ KUTLAMA

Maç sonunda sahada büyük bir sevinç yaşanırken, dikkat çeken anlardan biri Kerem Aktürkoğlu ve Jhon Duran arasında yaşandı. Gol sonrası Duran'ı kutlayan Kerem, takım arkadaşını şaka yollu şekilde yere eğerek secde ettirdi. Fenerbahçeli oyuncuların kahkahalarla eşlik ettiği anlar, yayıncı kuruluş kameralarına yansıdı ve sosyal medyada hızla yayıldı.

GÜNDEM OLDU

Kısa sürede binlerce kez paylaşılan görüntüler, taraftarlar arasında büyük ilgi gördü. Birçok kullanıcı, "Kerem'in şakası efsane!", "Takım ruhu budur" ve "Duran'a secde ettiren adam" gibi esprili yorumlar yaptı.

FENERBAHÇE'DE MORAL TAVAN YAPTI

Beşiktaş derbisinden alınan bu tarihi galibiyetin ardından Fenerbahçe cephesinde büyük sevinç yaşanırken, soyunma odasında futbolcuların birlik mesajı verdiği öğrenildi.

Alper Kızıltepe
Haberler.com / Spor
Trump canlı yayında açık açık söyledi: Maduro'nun günleri sayılı

Trump ülkenin liderini canlı yayında tehdit etti: Günlerin sayılı
Faruk Fatih Özer nasıl öldü? CTE açıklamasında dikkat çeken çarşaf ve havlu detayı

Cezaevinde ölü bulunan Fatih Özer'le ilgili olay iddiaya yalanlama
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray'da sürpriz ayrılık: Sözleşmesi feshedildi

Galatasaray'da sürpriz ayrılık: Sözleşmesi feshedildi
Sendikalardan asgari ücret için ilk rakam geldi! İşte istenilen tutar

Sendikalardan yeni asgari ücret için ilk rakam geldi
Kiracıdan akılalmaz tuzak! Banyoda saklandı, ev sahibine kabus yaşattı

Kiracıdan akılalmaz tuzak! Banyoda saklandı, ev sahibine kabus yaşattı
Erman Toroğlu'ndan Orkun Kökçü'ye kavgada söylenmeyecek sözler

Erman Toroğlu'ndan Orkun Kökçü'ye kavgada söylenmeyecek sözler
Galatasaray'da sürpriz ayrılık: Sözleşmesi feshedildi

Galatasaray'da sürpriz ayrılık: Sözleşmesi feshedildi
Yılmaz Morgül'den sevenlerini üzen paylaşım: Dualarınızı bekliyorum

Yılmaz Morgül fenalaşarak hastaneye kaldırıldı
Thodex kurucusu Fatih Özer'in cezaevindeki ölümünde 'gizemli' not

Thodex kurucusu Fatih Özer'in cezaevindeki ölümünde 'gizemli' not
Serdal Adalı derbi biter bitmez Orkun Kökçü'yü odasına çağırdı

Derbi biter bitmez o ismi odasına çağırdı
Arda Turan, ligdeki ilk derbisinde 3 puana ulaştı

Ligdeki ilk derbisine çıktı! İşte sonuç
Film sahnelerini aratmadı! Hareket halindeki TIR'dan çaldıkları akıllar zarar

Film sahnesi değil! Seyir halindeki TIR'dan çaldıkları akıllar zarar
Yeşilçam'ın jönü Engin Çağlar'ın cenazesinde büyük saygısızlık! Fotoğraf için yarışa girdiler

Yeşilçam jönünün cenazesinde büyük saygısızlık! Adeta yarışa girdiler
Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde maçın sonuna damga vuran tartışma

Derbiye damga vuran tartışma
Merkez'in döviz listesine yeni para birimi eklendi

Merkez Bankası'nın döviz listesine yeni para birimi eklendi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.