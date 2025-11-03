Yorumlar bomba! Kerem Aktürkoğlu Jhon Duran'a zorla secde ettirdi
Fenerbahçe'nin 3-2 kazandığı Beşiktaş derbisinin ardından ilginç bir an kameralara yansıdı. Sarı-lacivertlilerin yıldızı Kerem Aktürkoğlu, galibiyet golünü atan Jhon Duran'a zorla secde ettirdi. Kerem'in baskısıyla secde eden Duran daha sonra istavroz çıkardı. O anlar kısa sürede sosyal medyada viral oldu.
- Fenerbahçe, Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş'ı deplasmanda 3-2 mağlup etti.
- Jhon Duran, maçın son dakikalarında attığı golle Fenerbahçe'ye galibiyeti getirdi.
- Kerem Aktürkoğlu, gol sonrası Jhon Duran'ı şaka yollu yere eğerek secde ettirdi.
Süper Lig'in 11. haftasında oynanan nefes kesici derbide Fenerbahçe, Beşiktaş'ı deplasmanda 3-2 mağlup etti. Maçın son dakikalarında attığı golle takımına galibiyeti getiren Jhon Duran, sarı-lacivertli taraftarların büyük sevgisini kazandı.
KEREM'DEN RENKLİ KUTLAMA
Maç sonunda sahada büyük bir sevinç yaşanırken, dikkat çeken anlardan biri Kerem Aktürkoğlu ve Jhon Duran arasında yaşandı. Gol sonrası Duran'ı kutlayan Kerem, takım arkadaşını şaka yollu şekilde yere eğerek secde ettirdi. Fenerbahçeli oyuncuların kahkahalarla eşlik ettiği anlar, yayıncı kuruluş kameralarına yansıdı ve sosyal medyada hızla yayıldı.
GÜNDEM OLDU
Kısa sürede binlerce kez paylaşılan görüntüler, taraftarlar arasında büyük ilgi gördü. Birçok kullanıcı, "Kerem'in şakası efsane!", "Takım ruhu budur" ve "Duran'a secde ettiren adam" gibi esprili yorumlar yaptı.
FENERBAHÇE'DE MORAL TAVAN YAPTI
Beşiktaş derbisinden alınan bu tarihi galibiyetin ardından Fenerbahçe cephesinde büyük sevinç yaşanırken, soyunma odasında futbolcuların birlik mesajı verdiği öğrenildi.