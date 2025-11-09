Kerem Aktürkoğlu: Galatasaray kaybedince daha motive çıktık

Fenerbahçeli futbolcu Kerem Aktürkoğlu, 4-2 kazanılan Kayserispor karşılaşması sonrası açıklamalarda bulundu.

"GOLÜM ONA ARMAĞAN OLSUN"

Maçtan önce duygusal bir konuşma yaptığını açıklayan Kerem Aktürkoğlu, "Maçtan önce Emre Zengin kardeşimiz bana 'Gol atacaksın, benim için atar mısın?' dedi. 'İnşallah senin için atacağım' demiştim. Golüm ona armağan olsun."

''ISINMADAN SON DÜDÜĞE KADAR MÜTHİŞ DESTEK''

Taraftarın desteğiyle ilgili yorum yapan yıldız isim, "Tüm takım olarak güzel performans sergiledik. Taraftarımız ısınmadan son düdüğe kadar müthiş destek verdi. Onların desteği olunca farklı ve enerjik oynuyoruz. İlk yarı her şey güzeldi. İkinci yarı daha farklı olacak diye düşündük. Gol yedikten sonra afalladık ama güzel bir galibiyet aldık. Milli takıma moralli gideceğiz."

''GALATASARAY KAYBEDİNCE DAHA MOTİVE ÇIKTIK''

Galatasaray'ın Kocaelispor'a yenilmesinin ardından daha da motive olduklarını açıklayan Kerem, "Avantaja çevirmemiz gerekiyordu. Kazandığımız takdirde fark 1'e inecekti. Galatasaray kaybedince daha motive çıktık sahaya. Maç öncesi kazanmamız gerektiğini konuştuk aramızda. Bu fırsatı değerlendirmemiz gerektiğini dile getirdik. Sonuç olarak kazandık." sözlerini sarf etti.