Kerem Aktürkoğlu Fenerbahçe'ye Transfer Oldu

FENERBAHÇE'nin transferi için Benfica ile prensip anlaşmasına vardığı milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu , İstanbul'a geldi.

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu'nu İstanbul'a getirdi. Yönetim kurulu üyesi Hakan Safi ile birlikte milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu'nu taşıyan özel uçak, saat 22.45 sıralarında Sabiha Gökçen Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne iniş yaptı. Milli futbolcuyu havalimanında yaklaşık 300 kişilik bir taraftar grubu karşıladı.

KEREM AKTÜRKOĞLU: TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK, EN ŞEREFLİ KULÜBÜNE GELDİĞİM İÇİN ÇOK MUTLUYUM

Milli futbolcu havalimanında yaptığı açıklamada, "Öncelikle çok mutluyum. Camiamıza, Fenerbahçe'me kavuştuğum için çok mutluyum. Türkiye'nin en büyük, en şerefli kulübüne geldiğim için çok mutluyum. Bundan sonra camiamız için Fenerbahçe için mücadele etmek için elimden gelen her şeyi vereceğim. İnşallah sonu da şampiyonluk olacak" ifadelerini kullandı.

Kerem Aktürkoğlu'nun yarın sağlık kontrollerinden geçmesi ve ardından resmi sözleşme imzalaması bekleniyor.