Kerem Aktürkoğlu: 'Buraya Sadece Katılmak İçin Gelmedik, Başarılı Olmak İstiyoruz'

Milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu, 2026 FIFA Dünya Kupası'na sadece katılmak için gelmediklerini belirterek, başarılı olmak istediklerini vurguladı.

FIFA Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında çalışmalarına ABD'nin Arizona eyaletinde sürdüren A Milli Futbol Takımı'nda milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu, düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı.

Sakatlığını atlattığını söyleyen Aktürkoğlu, "Onun haricinde çok güzel bir kamp sürecimiz geçiyor. Biz de bunun farkındayız. 24 yılın ardından Dünya Kupası'na katılıyor olmak, ülkemizin bunu beklediğini biliyoruz. Bizden beklenenin de farkındayız. En iyi şekilde hazır şekilde turnuvaya hazırlanıyoruz. Umarım hepimiz, ülkemiz için güzel bir turnuva olur. Biz de takım olarak ülkemizi en güzel şekilde temsil etme fırsatını buluruz. Bir an önce turnuvanın başlamasını bekliyoruz" diye konuştu.

"Kim oynarsa oynasın arkasında 85 milyon taraftarın desteğini alacak"

2002 Dünya Kupası'ndaki milli takımın hikayeleriyle büyüdüklerini söyleyen 27 yaşındaki futbolcu, "Hepimizin hayaleydi. Çoğu kişi maçları hatırlamıyor. 24 yıl sonra bunu başarmak, bizler için büyük gurur. Sadece buraya gelmek bizim gibi bir ülke için başarı olmaması gerekiyor. Avrupa Şampiyonası'ndan sonra hem futbolumuzla hem de takım olarak sahaya her şekilde kendi karakterimizi, futbolumuz çok güzel bir şekilde yansıtıyoruz. Bu da sonuçlar çok güzel, olumlu yansıyor. Bu turnuvaya çok iyi form grafiği yakalayarak geldik. Bunun farkındayız. Ülkemizin neler beklediğinin de farkındayız. Kim oynarsa oynasın arkasında 85 milyon taraftarın desteğini alacak. Bu ben olurum, başka biri olur önemli değil, sonuna kadar ay-yıldızlı formayı temsil etmek için sahaya çıkacağız. İnşallah bunu başarırız. Bütün dünyaya da gösteririz" şeklinde konuştu.

Milli takımda forvet oynamasının hatırlatılması üzerine Kerem Aktürkoğlu, "Ben normalde kanat oyuncusuyum. Milli takımda Montella hoca geldikten sonra forvette oynuyorum. Bu konuda şikayetim yok. Çok iyi hissediyorum. Takıma da olumlu olduğunu düşünüyorum. Benim mevkiim fark etmiyor, nerede oynarsam oynayayım. Forvette de iyi, rahat hissediyorum. Umarım bu turnuvada da katkı sağlarım" ifadelerini kullandı.

"Biz harika bir takımız"

Kosova maçında attığı golle ilgili gelen soruya ise milli futbolcu, "Önemli olan Dünya Kupası'na katılmaktı. Herkes gol atmanın, asist atmanın hayaliyle maça çıkıyor. Hücum oyuncuları olarak skora katkı sağladığımızda mutlu oluyoruz. O an Orkun'a da söyledim, ofsayt konusunda tedirgindim, dışarı çıkıyordu, ondan dokundum. Belki ofsayt olabilirim diye konuştuk. Dışarı çıkmaya kavis alınca dokundum. Biz harika bir takımız. İçeride müthiş arkadaşlığın olduğunu gözlemiyorum. Müthiş bir sinerji var. 6 senedir milli takıma gidiyorum, son 2-3 senedir harika arkadaşlığın olduğuna inanıyorum. Herkesin bir hayali vardır. Sokakta top oynarken, milli takım formasıyla bir şeylerin başarmanın hayalini kuruyorduk. Bunların hayalini kurabilmek, burada olmak çok güzel. Sadece Dünya Kupası'na olmak bizim ülke için yeterli olmamalı" diye cevap verdi.

"Mevcut şartlara alıştık"

Havanın şartlarının herkes için aynı olduğunu belirten Aktürkoğlu, "Geçen sene Orkun ile Benfica'da Kulüpler Dünya Kupası'na katılığımızda aynı sıkıntılarla başa çıkmıştık. Tabii zor şartlar ama herkes için zor şartlar. Daha farklı iklimde futbol oynamak herkes için güzel olurdu. Elimizdeki imkanlar bunlar. Burası Miami'ye göre biraz daha sıcak. 3 maçımızı da akşam saatleri oynayacağımız için şanslıyız. O yüzden akşam saatlerinde idman yapıyoruz. Mevcut şartlara alıştık" değerlendirmesinde bulundu.

"Buraya sadece katılmak için gelmedik, başarılı olmak istiyoruz"

Gruptaki ilk maç olan Avustralya karşılaşması hakkında da konuşan 27 yaşındaki futbolcu, "Avustralya maçı için toplantılar birlikte taktiksel anlamda da başladık. Bu da bence ne kadar bu turnuvayı ciddiye aldığımızı gösteriyor. Sadece buraya katılmak için gelmedik, başarılı olmak istiyoruz. Bunun için yoğun çalışma tempomuz var. Umarım karşılığını da güzel bir iyi şekilde alırız" açıklamasında bulundu.

Milli futbolcu Kenan Yıldız'ın kalitesini bildiklerini ve çok önemli bir futbolcu olduğunu söyleyen Kerem Aktürkoğlu, "Sakatlığı da bildiğim gibi iyi gidiyor. Onun bize katacağı her şeye ihtiyacımız var, diğer oyuncuların olduğu gibi. Genç, potansiyelli bir takımız. Kenan da bunlardan biri. Kimin oynadığı da önemli değil. Kim oynarsa oynasın arkasında 85 milyon taraftar olacak. İnşallah herkes oynayacak durumda olur ve hocanın da işi zorlaşır" dedi.

"Aynı hikayeyi inşallah Dünya Kupası'nda da yazarız"

Orkun Kökçü ile uyumunun sorulması üzerine Aktürkoğlu, "Orkun ile milli takımdan sonra Benfica kampına katılmıştık. Çok yorucusu bir sezondu. Orkun ile gerçekten güzel 1 senediydi. İkimizde çok başarılı bir sezon geçirip, ülkemize döndük. Hikayeyi yazmaya devam ediyoruz. Milli takımda bu hikayeyi başarılı bir şekilde sonlandırmak istiyoruz. Avrupa Şampiyonası'nda güzel bir hikaye yazdık. Aynı hikayeyi inşallah Dünya Kupası'nda da yazarız. Orkun ile milli takımda da birlikte oynamak mutluluk verici. Kendisini çok seviyorum" şeklinde konuştu.

"İnşallah ABD'ye karşı kazanırız"

Arizona'nın güzel bir bölge olduğunu aktaran milli futbolcu, "Otel ve antrenman tesisleri de güzel. ABD ile oynadığımız hazırlık maçını güzel geçmiştik, kazanmıştık. Çok zor bir maçtı. Grupta onlara karşı, ev sahibi olan bir ülkeye karşı oynayacağız. Çok daha farklı ve zor maç olacağının farkındayız. Biz Türkler olarak duygularıyla oynayan, duygularıyla hareket eden milletiz. Bu da sahaya çok güzel yansıyor. İnşallah ABD'ye karşı kazanırız" ifadelerini kullandı.

Kaliteli ve çok potansiyelli bir takım olduklarını vurgulayan 27 yaşındaki futbolcu, "Avrupa Şampiyonası'nda güzel bir başarı yakaladıktan sonra bunu devam ettiriyoruz. O yüzden rakipler de bize karşı daha dikkatli oluyor. Çok kariyerli futbolculara sahibiz. Bunu takım olarak hem davranışlarımızla hem duygularımızla hem performansımızla sahaya çok güzel yansıttığımız düşünüyorum. Bu da karşılaşılmak istenilmeyen bir takım olarak olunabilir. Bununla gurur duyarım. Bunu sahada performans olarak da göstermemiz gerekiyor. Bunu yapacağımıza inanıyorum" dedi.

"Hoca fazla toplantı yapmayı seviyor, çok detaycı, rakipleri çok fazla analiz ediyor"

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vicenzo Montella hakkında ise Kerem Aktürkoğlu, "Hocanın en başından beri takıma çok pozitif bir etkisi oldu. Bu gözle de görülüyor. Futbolcular tarafından da fazlasıyla hissediliyor. Sahaya performans olarak yansıması ülkemizi mutlu ediyor. Hoca fazla toplantı yapmayı seviyor. Çünkü çok detaycı, rakipleri çok fazla analiz ediyor. Bazen futbolcular olarak sıkılabiliyoruz ama biz de halimizden memnunuz. Sahaya çıktığımız rakip hakkında her bilgiye sahip oluyoruz. Bize pozitif etki ettiğini düşünüyorum" değerlendirmesinde bulundu. - ARIZONA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı