Kerem'den anlamlı hareket! Tarihi maçtaki topu bağışlayıp taraftara çağrıda bulundu

Galatasaray'ın milli futbolcusu Kerem Aktürkoğlu, 7-0 kazanılan Başakşehir maçında hat-trick yaptığı topu depremzedeler için bağışladı. Kerem, "Elimizden gelen ne varsa seferber edeceğiz. Benim için çok anlamlı olan top, depremzedeler için satılıp bağışlanacak" diyerek taraftarları kulübün başlattığı kampanyaya davet etti.

Galatasaraylı futbolcu Kerem Aktürkoğlu, Başakşehir maçında hat-trick yaptığı topu depremzedelere yardım için düzenlenecek açık artırmaya bağışladı. Süper Lig'in 6'ncı şampiyonu Başakşehir, tarihinin en farklı yenilgisini bu sezon Galatasaray'dan almıştı. Bu karşılaşma aynı zamanda 2022-23 sezonunun en farklı kazanılan maçı.

Başakşehir maçında hat-trick yaptığı topu depremzedelere yardım için düzenlenecek açık artırmaya bağışlayan Galatasaraylı futbolcu Kerem Aktürkoğlu, "Bu yaraları hep birlikte saracağız. Elimizden gelen ne varsa onları seferber edeceğiz. Elde edilen gelirler, umarım bir nebze de olsa onları mutlu eder, yaraların sarmak için vesile olabiliriz" dedi.

"UMARIM MUTLU EDERİZ"

Konuyla ilgili GS TV'ye açıklamalarda bulunan Aktürkoğlu, "Ülkemizi ve hepimizi derinden sarsan bir deprem felaketi vardı. Bu yaraları hep birlikte saracağız. Ölenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar, hayatta kalanlara da, ailelerine de sabırlar diliyorum. Elimizden gelen ne varsa onları seferber edeceğiz. Benim için çok anlamlı olan Başakşehir'e 3 gol attığım bu topu, hatıra olsun diye yanımda saklamıştım ve imzalamıştım. Kulübümüzün düzenlediği müzayedeye var. Gelirleri depremzede kardeşlerimize bağışlanacak. Ben de bu topu, kulübüme bağışlıyorum. Elde edilen gelirler, umarım bir nebzede olsa onları mutlu eder, yaraların sarmak için vesile olabiliriz" diye konuştu.

"BAŞLANGIÇ YAPTIK"

Aktürkoğlu, yardım desteğinin devam etme açısından seslenerek, "Şimdi başlangıç yaptık. Okan hoca kendi için anlamlı olan iki tane formasını hediye etti. Biz de elimizden gelen ne varsa yapıyoruz. Taraftarlarımıza sesleniyoruz onlar da kendilerinde değerli gördüğü ne varsa bağışlayabilirler. Deprem yaralarını hep birlikte sararız" şeklinde konuştu.