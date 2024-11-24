Kerem Aktükoğlu, oyuna girdikten 13 dakika sonra gol attı

Benfica, Portekiz Kupası'nda Estrela Amadora'yı 7-0'lık skorla adeta bozguna uğrattı. Yaptığı skor katkısıyla dikkat çeken milli futbolcumuz Kerem Aktürkoğlu, yedek başladığı ve oyuna sonradan dahil olduğu karşılaşmayı da boş geçmedi.

GİRDİKTEN 13 DAKİKA SONRA GOL ATTI

Mücadeleye Angel Di Maria, ilk 18 dakikada yaptığı hat-trick ile damga vurdu. Kerem Aktürkoğlu ise yedek başladığı maçta 46. dakikada oyuna dahil oldu. Milli futbolcu, oyuna girdikten 13 dakika sonra 59. dakikada takımının 4. golüne imza attı. Öte yandan 65. dakikada da Orkun Kökçü, Aursnes'in yerine oyuna girdi. 81. dakikada Amdouni ve 86. ile 90. dakikalarda Cabral'ın attığı gollerle Benfica sahadan 7-0'lık üstünlükle ayrıldı.

KEREM'İN BENFICA RAKAMLARI

Kerem Aktürkoğlu, sezon başında transfer olduğu Benfica'da tüm kulvarlarda 12 maça çıktı. 26 yaşındaki futbolcu, bu karşılaşmalarda 9 gol ve 3 asistlik performansıyla 12 gole direkt katkı yaptı. Güncel piyasa değeri 18 milyon euro olarak gösterilen Kerem'in Portekiz temsilcisiyle 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.