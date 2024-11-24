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Kerem Aktükoğlu, oyuna girdikten 13 dakika sonra gol attı

Kerem Aktükoğlu, oyuna girdikten 13 dakika sonra gol attı
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Benfica'da forma giyen milli yıldızımız Kerem Aktürkoğlu, yedek başladığı kupadaki Estrela Amadora maçında oyuna girdikten 13 dakika sonra golünü attı. Di Maria'nın 18 dakikada yaptığı hat-trick ile damga vurduğu ve diğer milli futbolcumuz Orkun Kökçü'nün de asist yaptığı maçı Portekiz ekibi 7-0 gibi farklı bir skorla kazandı.

Benfica, Portekiz Kupası'nda Estrela Amadora'yı 7-0'lık skorla adeta bozguna uğrattı. Yaptığı skor katkısıyla dikkat çeken milli futbolcumuz Kerem Aktürkoğlu, yedek başladığı ve oyuna sonradan dahil olduğu karşılaşmayı da boş geçmedi.

GİRDİKTEN 13 DAKİKA SONRA GOL ATTI

Mücadeleye Angel Di Maria, ilk 18 dakikada yaptığı hat-trick ile damga vurdu. Kerem Aktürkoğlu ise yedek başladığı maçta 46. dakikada oyuna dahil oldu. Milli futbolcu, oyuna girdikten 13 dakika sonra 59. dakikada takımının 4. golüne imza attı. Öte yandan 65. dakikada da Orkun Kökçü, Aursnes'in yerine oyuna girdi. 81. dakikada Amdouni ve 86. ile 90. dakikalarda Cabral'ın attığı gollerle Benfica sahadan 7-0'lık üstünlükle ayrıldı.

KEREM'İN BENFICA RAKAMLARI

Kerem Aktürkoğlu, sezon başında transfer olduğu Benfica'da tüm kulvarlarda 12 maça çıktı. 26 yaşındaki futbolcu, bu karşılaşmalarda 9 gol ve 3 asistlik performansıyla 12 gole direkt katkı yaptı. Güncel piyasa değeri 18 milyon euro olarak gösterilen Kerem'in Portekiz temsilcisiyle 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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Yorumlar (6)

Haber YorumlarıAtes Görel:

milli takıma bakarım hayati penaltıyı atamadı

Yorum Beğen19
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Haber YorumlarıVATOZZ:

Benfica da durdurulmasin önemli değilde milli takimda birdaha penaltı kullanmasın o çok önemli.

Yorum Beğen16
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Haber YorumlarıMurat Topcu:

Yaw he he.gördük Karadağ maçında.kenan yıldız tek başına aslanlar gibi çarpıştı

Yorum Beğen10
Yorum Beğenme3
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Haber YorumlarıPerwer:

Türkler gerek milli takım gerek kulüpler bazında dünya ve Avrupa’da tel tel dökülürken, futbolcularının yabancı ülkelerde amatör takımları attıkları gollere sevinir oldular. Yazık

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Haber YorumlarıSefer Çiloğlu:

Milli takimi yakan adam Benfikada atan var zaten o atmasa ne olur bizi yakdı

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Haber YorumlarıSerdar null:

evet çok iyi oynuyolar aman aman gördük

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