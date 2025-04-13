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Kepezspor'dan Batman Petrolspor'a 2-0'lık Galibiyet

Kepezspor'dan Batman Petrolspor'a 2-0'lık Galibiyet
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TFF 2. Lig Beyaz Grup'un 31. haftasında Kepezspor, Batman Petrolspor'u 2-0 mağlup etti. Goller Sefa Yılmaz ve Rüstem Yiğit Yıkılmaz'dan geldi.

TFF 2. Lig Beyaz Grup'un 31. haftasında, Kepezspor Antalya'da karşılaştığı Batman Petrolspor'u 2-0 mağlup etti.

Hakemler: Turgut Doman, Semih Kocaman, Emrah Türkyılmaz

Kepezspor: Burak Çapkınoğlu, Murat Yılmaz ( Sefa Yılmaz dk. 72), Cerem Talha Dinçer (Selim Ay dk. 84), Muzaffer Kocaer, Osman Güral Tunçkeser (Ahmet Hakan Demirli dk. 84), Ege Özkayımoğlu (Rüstem Yigit Yıkılmaz dk. 72), Sabahattin Emir Boz, Anıl Şahin, Aykut Uluç, Orhan Aktaş, Melik Derin (Zafer Göktuğ Erdem dk. 58)

Batman Petrolspor: Yusuf Balcıoğlu, Yalçın Kılınç, Ahmet Kesim, Abdurrahman Emir Alagöz, Atabey Çiçek, Omar İmeri (İlker Karakaş dk. 64), Samet Karakoç, Bünyamin Yürür (Mustafa Çeçenoğlu dk. 64), Burak Sefa Kavraz, İlyas Kubilay Yavuz, Mert Çapar (Çengizhan Akgün dk. 81)

Goller: Sefa Yılmaz (dk. 83), Rüstem Yiğit Yıkılmaz (dk. 90+7) (Kepezspor)

Sarı kartlar: Melik Derin, Burak Capkınoğlu (Kepezspor) - ANTALYA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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