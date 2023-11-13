Kepez Belediyesi Kadın Hentbol Takımı Hoca Ahmet Yesevi'yi mağlup etti

Kepez Belediyesi Spor Kulübü Kadın Hentbol Takımı, Hoca Ahmet Yesevi Hentbol Takımını 35-25 mağlup etti.

Bu sezon ilk kez 2'inci Lig deneyimi yaşayan Kepez Belediyesi Spor Kulübü Kadın Hentbol Takımı, 2'de 2 yaparak gözünü 1'inci Lig'e dikti. Denizli deplasmanından 10 sayı farkla kazanarak gelen Kepez'in hentbolcuları, evinde oynadığı Hoca Ahmet Yesevi'yi de 35-25 yendi. Döşemealtı Spor Salonu'ndaki karşılaşmada, takımın alt yapı oyuncuları ve aileler tribünlerden tezahüratlarını eksik etmedi.

Bu takımlarla ikinci maçlardan alınacak sonuçlara göre galip takımın salonunda yapılacak üçüncü maçlarla, play-off bileti verilecek. Matematiksel olarak olmasa da takımına olan inancı ile şimdiden play-off'a çıkmayı garanti gördüğünü belirten antrenör Sertan Sarpaş, "Takımım ilk kez lig deneyimi yaşarken ve yeni oyuncularla uyum sorunu varken 2'de 2 yaptık. Aynı ciddiyetle devam edersek 1'inci Lig'e çıkma hedefimizi gerçekleştiririz" dedi. - ANTALYA