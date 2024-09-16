Üye Girişi
Haberler

Kenya A Milli Takımı Teknik Direktörü Engin Fırat: 'Kenya Futbolu uyuyan dev'

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kenya A Milli Takımı Teknik Direktörü Engin Fırat, Kenya futbolundaki sorunları ve potansiyeli vurgulayarak, yeni spor bakanı Kipchumba Murkomen'in destekleyici rolünü öne çıkardı. Fırat, milli takımın başarılarını ve gelecekteki hedeflerini anlattı.

Kenya A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Engin Fırat, Kenya futboluyla ilgili bilgiler verdi. Fırat, Kenya'nın yeni spor bakanı Kipchumba Murkomen'in iyi bir futbolsever olduğunu ve kendilerine destek verdiğini söyledi.

Kenya A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Engin Fırat, Kenya futbolu hakkında bilgiler verdi. Tesisleşmeyle ilgili ciddi sorunlar olduğunu dile getirerek sözlerine başlayan Fırat, "Milli takım olarak onaylanmış bir stadımız yok ve sürekli Kenya dışında oynamamız gerekiyor. Buna rağmen bu yıl hiç yenilmedik. Grubumuzda şu an Kamerun'un önünde namağlup lider konumdayız ve bir sonraki AFCON'a katılmaya hak kazanmak için avantajlı durumdayız. Diğer taraftan da hükümet, yeni spor bakanımız Kipchumba Murkomen ile birlikte tesis sorunlarını çözmek için çok çalışıyor. Bundan dolayı umutluyum açıkçası ve yakında evimize dönmeye hazır olacağız" ifadelerini kullandı.

"Yerel ligde de durum farklı değil"

Engin Fırat, yerel ligin de aynı sorunlarla karşı karşıya olduğuna dikkat çekerek, "Afrika seviyesinde bile değil. Bunu son yıllarda CAF Kupası'nda alınan sonuçlarda görebilirsiniz. Yıllardır Kenya Ligi'ni domine eden bir takım olan GOR Mahia, bu hafta CAF eleme maçını evinde taraftarlarının önünde oynadı ve 3-0 kaybetti. Altyapı, scouting ve gençlik gelişimi olmadan uluslararası alanda rekabet edemezsiniz" şeklinde konuştu.

"Bakan Murkomen'in futbolun içinden gelmesi şans"

Kenya'nın yeni spor bakanı Murkomen'in iyi bir futbolsever olduğunu belirten tecrübeli teknik adam, "Hatta kendisi de futbol oynamış. Bize ihtiyacımız olan desteği veriyor. Bu destek olmadan oyuncuları Avrupa'nın en iyi ekiplerinde oynayan takımlara karşı şansımız olmazdı. Umarım yakında Türkiye ve Kenya arasında projeler başlatma fırsatımız da olur" cümlelerine yer verdi.

"Kenya uyuyan dev"

"Kenya Futbolu gerçekten üst düzey koşullara sahip olduğu zaman Afrika futbolunda bir güç merkezi olabilir" diyen Engin Fırat, şöyle devam etti:

"Ülke bu potansiyele fazlasıyla sahip. Tanzanya ve Uganda gibi komşu ülkeler bile uyanıp büyürken Kenya uyuyan bir dev. Kenyalı oyuncuların daha iyi koşullar nedeniyle Tanzanya'da oynamak istemesi, Kenya Ligi'nin Tanzanyalı bir şirket tarafından yayınlanması, Kenya takımlarının komşularına kampa gitmesi ve hala Kenya futbolunda kimsenin bu durum hakkında konuşmaması benim için ilginç."

"Hedeflerimiz yüksek"

Kenya Milli Takımı olarak birlik içinde bulunduklarını aktaran Fırat, "Kenya futbolunu değiştiremeyiz ama çocuklar ülkeleri için savaşıyor. Uluslararası alanda büyük saygı kazandığımızı görmek çok güzel. Zimbabve gibi iyi takımlar bile bize karşı defansif oynuyor. Kamerun bizim gruptaki tek rakibimiz olarak görüyor. Kenya A Milli Takımı'nın imajını değiştirmeye başladık. Ama hayallerimiz daha büyük" açıklamasını yaptı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Engin Fırat Milli Takım Politika Futbol Kenya Spor

Soylu'nun 'Canım benim' dediği muhabirin sorusu Bakan Uraloğlu'nu kızdırdı

Soylu'nun "Canım benim" dediği muhabirin sorusu Bakan Uraloğlu'nu küplere bindirdi

 Görüntü haftalar sonra ortaya çıktı: Bir köşeye atın! Kızım biliyor, dayanamıyor

"Bir köşeye atın! Kızım biliyor, dayanamıyor"

 Soruşturma dosyasına giren tutanak! Amca Salim Güran'ın jandarmayı gizlice dinlediği ortaya çıktı

Jandarmayı bile gizlice dinlemişler
Kenti karıştıran atama! Belediyeden 'işe gelmiyor' diye kovuldu, valiye özel kalem müdürü oldu

Belediyeden "işe gelmiyor" diye kovuldu, valiye özel kalem müdürü oldu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ATV CANLI İZLE 16 EYLÜL | Müge Anlı canlı yayın nasıl izlenir, frekans bilgileri ne? ATV canlı yayın… Müge Anlı, Hatice Musaoğlu olayı nedir? 16 Eylül Müge Anlı'da kayıp Hatice Musaoğlu nerede? TEŞKİLAT 5. SEZON FRAGMANI! Teşkilat yeni sezon fragmanı yayınlandı mı? Ömer öldü mü? GÖNÜL DAĞI 145. BÖLÜM FRAGMANI İZLE (21 EYLÜL) TRT 1 Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Tarihte bugün ne oldu? 16 Eylül tarihinde dünyada neler oldu? Kilis Valiliği Özel Kalem Müdürü kim oldu? FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? Eylül ayı faiz kararı toplantısı saat kaçta? Hudutsuz Sevda 2. sezon ne zaman başlıyor, saat kaçta? NOW Hudutsuz Sevda yeni sezonu hangi tarihte başlıyor? Parma- Udinese maçı ne zaman? (İtalya - Serie A) Parma - Udinese saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Arka Sokaklar Komiser Fikri Yeniceli kim, gerçek adı ne? Burak Alkaş kimdir, kaç yaşında ve oynadığı diziler ne? Rayo Vallecano- Osasuna (İspanya- LaLiga) maçı saat kaçta? Rayo Vallecano- Osasuna maçı hangi kanalda?
title