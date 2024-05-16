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Kendisine ait olmayan stadyumdan 7. kez ceza yiyen Fatih Karagümrük, TFF'ye isyan etti

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Stadı ve tesisi olmayan ve maçlarını Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynayan Süper Lig ekibi Fatih Karagümrük, ziraat mühendisi bulundurmadığı için TFF tarafından 7. kez 112 bin lira para cezasına çarptırıldı. Kırmızı-siyahlı kulüp, yaptığı açıklamayla bu duruma tepki gösterdi. Karagümrük, açıklamasında Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nun çim saha dahil tüm bakım ve onarımının Türkiye Futbol Federasyonu'nun sorumluluğunda olduğuna dikkat çekti.

Süper Lig ekibi Fatih Karagümrük, olmayan stadyumu ve tesisinde ziraat mühendisi bulundurmadığı için TFF tarafından 7. kez para cezasına çarptırıldı. Kulüp, yaptığı açıklamayla duruma isyan etti.

"STADYUM FEDERASYONUNUN SORUMLULUĞUNDA"

Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "Yine ceza, yine TFF, yine komik! Olmayan Stadımızda ziraat mühendisi olmadığı için 7. kez para cezası aldık. Kamuoyunun takdirine bırakıyoruz. Not: Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nun çim saha dahil tüm bakım ve onarımı Türkiye Futbol Federasyonu'nun sorumluluğundadır" ifadelerine yer verdi.

Kendisine ait olmayan stadyumdan 7. kez ceza yiyen Fatih Karagümrük, TFF'ye isyan etti

112 BİN TL PARA CEZASI

Profesyonel Disiplin Kurulu'ndan bugünkü açıklamasında, "VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK Kulübünün, 12.05.2024 tarihinde oynanan VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK–GALATASARAY A.Ş. Trendyol Süper Lig müsabakasında, çim saha sorumlusunun stadyum denetimi ile müsabaka organizasyon toplantısına katılmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 112.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haberler.com / Spor

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Yorumlar (3)

Köksal Çelik:

Orada oynayacak imkanı veren tff ye teşekkür ederken iyiydi ceza keserken mi kötü oldular ? Maçlarını orda oynuyosan bakmakla yükümlüsünüz zaten stadı olmayan takımlar süper lig de oynatılmamalı

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Veysel null:

ne yapacaksın ki Karagümrük, bu kararlar TFF ve FB işbirliği ile alınıyor.

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Punisher null:

bu isler ancak turkiyede olur :)))

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