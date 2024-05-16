Kendisine ait olmayan stadyumdan 7. kez ceza yiyen Fatih Karagümrük, TFF'ye isyan etti

Süper Lig ekibi Fatih Karagümrük, olmayan stadyumu ve tesisinde ziraat mühendisi bulundurmadığı için TFF tarafından 7. kez para cezasına çarptırıldı. Kulüp, yaptığı açıklamayla duruma isyan etti.

"STADYUM FEDERASYONUNUN SORUMLULUĞUNDA"

Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "Yine ceza, yine TFF, yine komik! Olmayan Stadımızda ziraat mühendisi olmadığı için 7. kez para cezası aldık. Kamuoyunun takdirine bırakıyoruz. Not: Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nun çim saha dahil tüm bakım ve onarımı Türkiye Futbol Federasyonu'nun sorumluluğundadır" ifadelerine yer verdi.

112 BİN TL PARA CEZASI

Profesyonel Disiplin Kurulu'ndan bugünkü açıklamasında, "VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK Kulübünün, 12.05.2024 tarihinde oynanan VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK–GALATASARAY A.Ş. Trendyol Süper Lig müsabakasında, çim saha sorumlusunun stadyum denetimi ile müsabaka organizasyon toplantısına katılmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 112.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir" ifadelerini kullandı.