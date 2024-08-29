Kendinden çok emin! Ersun Yanal'dan Süper Lig mesajı

Amed Sportif Faaliyetler Teknik Direktörü Ersun Yanal, Sakaryaspor ile 0-0 berabere kaldıkları maçın ardından takım olarak istedikleri yere ulaşacaklarını söyledi.

"35 HAFTALIK BİR SÜREÇ VAR"

Takımın sorunlarına değinen Yanal, "Takımın nereye gideceğini ve nasıl bir kadroyla mücadele edeceğini biliyoruz. Futbol gereklilikleri için bir kadro kurmaya çalıştık. Bunun için de zamana ihtiyacımız vardı. Çok az bir zamanımız kaldı. 35 haftalık bir süreç var. İstediğimiz yere ulaşacağımızı düşünüyorum. Birçok oyuncu kendi pozisyonu dışında oynadı. Ellerinden geleni yaptılar. Önümüzdeki hafta 2 sakat oyuncumuzun da dönmesiyle farklı bir takım izleyeceğiz" diye konuştu.

Türkiye'de artık sahaların tartışılmaması gerektiğini vurgulayan Yanal, "Niye sahamızda oynamıyoruz değil mi? Bu işin doğasında olması gereken belli. İklimi bozuk olan yerlere büyük statlar yapılıyor. Yüksek maliyetler var. Statların teknolojik planlamasında sorunlar yaşanıyor. Bu durum birçok kulüpte başımıza geldi. Antalya'da da başımıza geldi. Tesislerle ilgili de çok ciddi bir yapılanma var. Kampa başladığımız günden itibaren otelden çıkamadık. Bu tesis, büyük çabalarla yapılıyor. Milli takım arasından sonra farklı bir takım göreceksiniz" ifadelerini kullandı.

Bu sezonki hedeflerine de değinen Yanal, "Takımımız bu sene üst lige çıkacak. Bunun için planlama yapıldı. Önümüzdeki sezon Süper Lig'de olacağız" dedi.