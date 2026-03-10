Kendi takımına bahis oynayan 2 futbolcuya ömür boyu men

ABD futbolunda büyük yankı uyandıran bahis soruşturması sonuçlandı. MLS yönetimi, kendi takımlarının maçlarına bahis oynadığı tespit edilen Derrick Jones ve Yaw Yeboah hakkında ömür boyu men cezası verdi.

MLS SORUŞTURMASINDA ÇARPICI DETAYLAR

MLS tarafından yürütülen kapsamlı bahis soruşturmasında iki futbolcunun birçok karşılaşmaya bahis oynadığı tespit edildi. Yapılan incelemede özellikle Columbus Crew ile New York Red Bulls arasında oynanan bir maç dikkat çekti.

Soruşturma kapsamında Derrick Jones’un söz konusu maçta sarı kart görmesi üzerine bahis oynandığı ve iki futbolcunun bu konuda iş birliği yaptığı belirlendi.