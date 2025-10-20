Akdeniz Mükemmeliyet Ödülleri'nde Kenan Yıldız ve Servet Yardımcı'ya Onur Ödülü

İtalya'da bu yıl 3'üncüsü düzenlenen Akdeniz Mükemmeliyet Ödülleri'nde milli futbolcu Kenan Yıldız ile eski Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı ve eski UEFA Yönetim Kurulu Üyesi Servet Yardımcı ödüle layık görüldü.

Roma'da İtalya Kültür Bakanlığının himayesi ve ev sahipliğinde, Akdeniz Gazeteciler Derneği, İtalya Spor Yazarları Derneği (USSI) ve Avrupa Spor Yazarları Derneği (AIPS) tarafından Akdeniz Mükemmeliyet Ödülleri için bir tören düzenlendi.

Akdeniz coğrafyasından iş, kültür sanat, diplomasi ve spor camiasından ünlü isimleri bir araya getiren törende, yaptıkları işlerle uluslararası çapta fark oluşturan, barışa, dostluğa ve kültürler arası etkileşime katkıda bulunanların çabaları ödüllendirildi.

Türkiye'den İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Juventus'ta forma giyen milli futbolcu Kenan Yıldız ile eski TFF Başkanı ve eski UEFA Yönetim Kurulu Üyesi Servet Yardımcı ödüle layık görüldü.

Roma'daki törene eşi Handan Yardımcı ile katılan Servet Yardımcı'ya ödülünü, Uluslararası Spor Yazarları Derneği (AIPS) Avrupa Bölgesi Başkanı Charles Camenzuli ve İtalya Spor Yazarları Derneği (USSI) Başkanı Gianfranco Coppola takdim etti.

Bir konuşma yapan Yardımcı, "Çok teşekkür ederim. Bugün Akdeniz Mükemmeliyet Ödülü'nü almak benim için büyük bir onur. Bu an sadece benim için değil, aynı zamanda ülkem için de çok anlamlı." dedi.

Yardımcı, UEFA'da başkan yardımcısı ve TFF Başkanı olduğu dönemde misyonunun futbolu korumak ve geliştirmek olduğunu belirterek, hem ödülü düzenleyenlere hem de UEFA'daki çalışmalarında kendisine gösterdiği destek için UEFA Başkanı Aleksander Ceferin'e teşekkür etti.

Servet Yardımcı, futbolun bir tutkudan fazlası olduğunu ve şehirleri, insanları bir araya getirdiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Ülkem Türkiye ile İtalya derin bağlara sahiptir ve ortak bir tarih, kültür ve futbol sevgisini paylaşırız. İtalya gibi büyük bir ülkeyle birlikte 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası'na (EURO 2032) ev sahipliği yapacak olmak gerçekten özel bir deneyim olacak. Bu ödül, sadece bir yolculuğun tanınması değil, aynı zamanda sporun neler başarabileceğinin bir göstergesidir. Spor duvarları yıkar, barışı getirir ve en önemlisi, yeni nesillere ilham verir. Ben her zaman futbolun, bu güzel oyunun yanında olacağım ve ona gururla hizmet etmeye devam edeceğim."

Ödül töreninde sunucunun A Milli Futbol Takımı'nın İtalyan teknik direktörü Vincenzo Montella'ya ilişkin görüşlerini sorması üzerine Yardımcı, ay-yıldızlı takımın genç ve harika bir jenerasyondan kurulu olduğunu belirterek, "Montella, Türkiye'de hepimiz tarafından çok seviliyor. Milli takımımızın onun liderliğinde, çok yakında Dünya Kupası'na katılmasını umuyoruz." ifadelerini kullandı.

Kenan Yıldız: "Akdeniz'de kendimi bir elçi gibi hissediyorum"

Son dönemde başarılı performansıyla adından söz ettiren milli futbolcu Kenan Yıldız da Akdeniz'de kültürleri ve hayalleri birleştiren genç yeteneklerin bir sembolü olması sebebiyle ödüle layık görüldü.

Juventus'un UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid ile maçının olması sebebiyle törene gelemeyen ama görüntülü bir mesaj gönderen Kenan, "Beni bu ödüle layık gören herkese teşekkür etmek istiyorum. Bu, gerçekten benim için büyük bir onur." dedi.

Kenan Yıldız, Juventus'ta oynamak ve efsane futbolcu Alessandro Del Piero'nun izinden giderek 10 numaralı formayı giymenin büyük bir sorumluluk olduğunu belirterek, "Bu formayı en iyi şekilde temsil etmek ve her zaman en üst düzeyde performans göstermek için elimden geleni yapıyorum. Aynı zamanda takım arkadaşlarıma ve teknik direktörüme de özel teşekkürlerimi iletiyorum, çünkü bunu sadece bireysel bir çabanın sonucu olarak görmüyorum." diye konuştu.

Milli futbolcu, mesajında şunları kaydetti:

"Türk Milli Futbol Takımı oyuncusu olarak, Akdeniz'de kendimi bir elçi gibi hissediyorum ve özellikle çok çalışarak gençlere örnek bir sporcu olmaya çalışıyorum. Ne zaman milli takım formasıyla sahaya çıksam, büyük bir heyecan duyuyorum ve üzerimde sorumluluk duygusu hissediyorum. Teknik direktörümüz Vincenzo Montella'nın vizyonu ve genç oyunculara olan inancı, bana ve takım arkadaşlarıma ekstra motivasyon sağlıyor. Hayalim gelecek yılki Dünya Kupası'nda yer almak ve orada Türkiye'yi temsil etmek. Esas hedefim önümüzdeki maçlarda hem Juventus'a hem de Türkiye Milli Takımı'na önemli katkılar sağlamak."

Galatasaraylı kadın futbolcu Giacinti ile Jose Mourinho da ödül aldı

Törende Galatasaray Kadın Futbol Takımı'nın İtalyan oyuncusu Valentina Giacinti de başarılı bir sporcu olarak Akdeniz kültürünü yaptığı katkılardan dolayı ödül aldı. Giacinti, ödüle layık görüldüğü için onur duyduğunu belirterek, teşekkür etti.

Kariyerindeki kazandığı kupa ve başarılarla Akdeniz ruhunun sembol isimlerinden biri olması sebebiyle ödüle layık görülen Benfica Teknik Direktörü Jose Mourinho da takımının maçları dolayısıyla gelemediği törene gönderdiği video mesajında, "Açıkçası böyle bir ödülü hak ettiğimi düşünmüyorum ama beni, Roma'yı, Roma taraftarlarını, hayatımın ve kariyerimin harika 2,5 yılını birbirine bağlayan her şey her zaman gurur kaynağım. Çok teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.