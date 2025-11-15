Kenan Yıldız: Özür dilerim

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu beşinci maçında Bursa'da Bulgaristan'ı 2-0 mağlup eden A Milli Futbol Takımı, grubu ilk iki sırada bitirmeyi garantiledi. Maçın ardından milli oyuncumuz Kenan Yıldız, açıklamalarda bulundu.

''ZORDU BİZİM İÇİN''

Rakip Bulgaristan hakkında yorum yapan Kenan, "Rakip takım çok iyi oynadı, işimizi zorlaştırdıkları için tebrik ettik onları maç sonunda. Takım halinde iyi oynadık. Zemin kaygandı, zordu bizim için. Çok iyi performansla galip geldik." dedi.

"ÖZÜR DİLERİM"

Yıldız futbolcu, kaçırdığı gollerle alakalı "Bir dahaki maçlar için daha iyisini yapmaya çalışacağız. Sayısız fırsat yakaladık. En az 2 gol atmalıydım. Atamadığım için özür dilerim." ifadelerini kullandı.

''İNŞALLAH İYİ SONUÇ ALIRIZ''

İspanya ile oynanacak maçla ilgili de konuşan Kenan Yıldız, "İspanya, dünyadaki en iyi milli takım şu anda, 1'inci sıradalar. Elimizden gelen her şeyi yapıp inşallah orada iyi sonuç alırız." diyerek sözlerini tamamladı.