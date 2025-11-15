Haberler

Kenan Yıldız: Özür dilerim

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
Kenan Yıldız: Özür dilerim
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

A Milli Takım'da forma giyen Kenan Yıldız, Bulgaristan galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu. İki gol atabileceğini söyleyen Kenan, "Bir dahaki maçlar için daha iyisini yapmaya çalışacağız. Sayısız fırsat yakaladık. En az 2 gol atmalıydım. Atamadığım için özür dilerim." dedi.

  • Türkiye A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nda Bulgaristan'ı 2-0 mağlup ederek grubu ilk iki sırada bitirmeyi garantiledi.
  • Kenan Yıldız, kaçırdığı goller nedeniyle özür diledi ve en az 2 gol atması gerektiğini belirtti.
  • Kenan Yıldız, İspanya'nın dünyadaki en iyi milli takım olduğunu ve 1. sırada yer aldığını ifade etti.

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu beşinci maçında Bursa'da Bulgaristan'ı 2-0 mağlup eden A Milli Futbol Takımı, grubu ilk iki sırada bitirmeyi garantiledi. Maçın ardından milli oyuncumuz Kenan Yıldız, açıklamalarda bulundu.

''ZORDU BİZİM İÇİN''

Rakip Bulgaristan hakkında yorum yapan Kenan, "Rakip takım çok iyi oynadı, işimizi zorlaştırdıkları için tebrik ettik onları maç sonunda. Takım halinde iyi oynadık. Zemin kaygandı, zordu bizim için. Çok iyi performansla galip geldik." dedi.

"ÖZÜR DİLERİM"

Yıldız futbolcu, kaçırdığı gollerle alakalı "Bir dahaki maçlar için daha iyisini yapmaya çalışacağız. Sayısız fırsat yakaladık. En az 2 gol atmalıydım. Atamadığım için özür dilerim." ifadelerini kullandı.

''İNŞALLAH İYİ SONUÇ ALIRIZ''

İspanya ile oynanacak maçla ilgili de konuşan Kenan Yıldız, "İspanya, dünyadaki en iyi milli takım şu anda, 1'inci sıradalar. Elimizden gelen her şeyi yapıp inşallah orada iyi sonuç alırız." diyerek sözlerini tamamladı.

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
İstanbul'da metro inşaatında iskele çöktü: 2 yaralı, 1 işçi hayatını kaybetti

İstanbul'da şehrin göbeğindeki metro inşaatında facia! Acı haber geldi
Ege Denizi'nde 4 büyüklüğünde deprem

Çok sayıda ilde hissedildi! Ege Denizi'nde korkutan deprem
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Belçika Kazakistan'a takıldı, Dünya Kupası bileti son maça kaldı

Kazakistan'a takıldılar! Dünya Kupası biletleri son maça kaldı
Kenti karıştıran bayrak provokasyonu! Görüntü elden ele dolaşıyor

Kenti karıştıran bayrak provokasyonu
Türkiye'nin konuştuğu aile ne yedi? İşte annenin ölmeden önceki ifadesi

Türkiye'nin konuştuğu aile ne yedi? Ölmeden önce tek tek anlatmış
Ederson kalesini gole kapadı, Brezilya 2 golle kazandı

Ederson, Galatasaraylı rakibini milli maçta devirdi
Belçika Kazakistan'a takıldı, Dünya Kupası bileti son maça kaldı

Kazakistan'a takıldılar! Dünya Kupası biletleri son maça kaldı
A Milli Takım'da korkutan sakatlık

Galatasaraylıları korkutan sakatlık
Şehit ailesine saygısızlık! Taziye devam ederken düğün yapıldı, polis müdahale etti

Şehit ailesine saygısızlık! Şikayet yağdı, polis hemen müdahale etti
Saçsız adam isyan etti! Berbere ödediği ücret öyle böyle değil

Saçsız adam isyan etti! Berbere ödediği ücret öyle böyle değil
Shane Larkin'in sakatlık durumu belli oldu! Aylarca forma giyemeyecek

Larkin'in durumu belli oldu: Aylarca forma giyemeyecek
Takımdan ayrılıyor mu? Rafa Silva'nın menajerlik şirketinden 21 maddelik açıklama

Takımdan ayrılıyor mu? 21 maddelik açıklamayla cevap
Doğal gaz sayacını değiştirmeyene 10 bin lira ceza mı gelecek? Gündem olan iddiaya yanıt

Aboneleri kara kara düşündüren "10 bin lira ceza" iddiasına yanıt
Teklif yapıldı! Göztepe'ye Galatasaray'dan sürpriz transfer

Teklif yapıldı! Göztepe'ye Galatasaray'dan sürpriz transfer
Türkiye'nin Dünya Kupası'na direkt katılabilmesi için tek bir şansı var

2026 Dünya Kupası'na direkt katılabilmemiz için tek bir şansımız var
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.