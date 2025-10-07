Kenan Yıldız'ın piyasa değeri güncellendi! Tarihin en pahalı Türk futbolcusu oldu
Transfermarkt'ın güncellenen piyasa değerleri sonucunda Kenan Yıldız'ın yeni değeri 75 milyon euro oldu. Kenan Yıldız, futbol tarihinin en pahalı Türk futbolcusu oldu.
Serie A ekibi Juventus'ta forma giyen Kenan Yıldız, son dönemde yakaladığı başarılı performansıyla tüm dünyada gündem olurken, Transfermarkt'taki piyasa değeri de kısa sürede büyük bir yükseliş yaptı.
YENİ DEĞERİ 75 MİLYON EURO
Transfermarkt'ın güncellenen piyasa değerleri sonucunda Kenan Yıldız'ın yeni değeri 50 milyon euro'dan 15 milyon euro'luk bir artışla 75 milyon euro'ya yükseldi.
TARİHİN EN PAHALI TÜRK FUTBOLCUSU
Kenan Yıldız, 75 milyon euro'luk yeni piyasa değeri ile Türk futbol tarihinin en pahalı futbolcusu oldu. Kenan'ı 60 milyon euro piyasa değeri bulunan Real Madrid'in yıldızı Arda Güler takip ediyor.
Türk futbol tarihinin en değerli oyuncuları şu şekilde:
- Kenan Yıldız 75 milyon Euro (2025)
- Arda Güler 60 milyon Euro (2025)
- Hakan Çalhanoğlu 45 milyon Euro (2024)
- Çağlar Söyüncü 45 milyon Euro (2021)
- Orkun Kökçü 35 milyon Euro (2023)
- Cengiz Üner 35 milyon Euro (2018)
- Arda Turan (35 milyon Euro (2015)
- Ozan Kabak 32 milyon Euro (2020)
- Ferdi Kadıoğlu 30 milyon Euro (2024)
- Merih Demiral 30 milyon Euro (2020)