Kenan Yıldız'ın piyasa değeri güncellendi! Tarihin en pahalı Türk futbolcusu oldu

Serie A ekibi Juventus'ta forma giyen Kenan Yıldız, son dönemde yakaladığı başarılı performansıyla tüm dünyada gündem olurken, Transfermarkt'taki piyasa değeri de kısa sürede büyük bir yükseliş yaptı.

YENİ DEĞERİ 75 MİLYON EURO

Transfermarkt'ın güncellenen piyasa değerleri sonucunda Kenan Yıldız'ın yeni değeri 50 milyon euro'dan 15 milyon euro'luk bir artışla 75 milyon euro'ya yükseldi.

TARİHİN EN PAHALI TÜRK FUTBOLCUSU

Kenan Yıldız, 75 milyon euro'luk yeni piyasa değeri ile Türk futbol tarihinin en pahalı futbolcusu oldu. Kenan'ı 60 milyon euro piyasa değeri bulunan Real Madrid'in yıldızı Arda Güler takip ediyor.

Türk futbol tarihinin en değerli oyuncuları şu şekilde: