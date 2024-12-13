Üye Girişi
Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni bir dönemin arifesindeyiz, çözmemiz gereken sıkıntılar var
Dikkat çeken Suriye çıkışı: Her şey güllük gülistanlık değil
Suriye Milli Ordusu, Tişrin Barajı'nı terör örgütü PKK/YPG'den kurtardı
Terör örgütünün uykularını kaçıracak görüntü
Suriyelilerin akın ettiği Emevi Camii'nde Türk bayrağı açıldı
61 yıl sonra bir ilk! Tüyleri diken diken eden kare
Rusya'ya kaçan Esad çiftini kahredecek görüntüler
Esad çiftini kahredecek görüntüler

Kenan Yıldız, Arda Turan'ın 10 yıllık rekorunu kıracak

Kenan Yıldız, Arda Turan'ın 10 yıllık rekorunu kıracak
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Juventus'ta forma giyen milli yıldızımız Kenan Yıldız'a Aston Villa'nın talip olduğu ve Kenan için 80 milyon euroyu gözden çıkardığı iddia edildi. Transferin bu rakama gerçekleşmesi halinde Arda Turan'ın 10 yıllık rekoru kırılacak. Arda, 2015 yazında 34 milyon euroya Barcelona'ya transfer olmuştu.

Juventus'taki performansıyla adından sıkça söz ettiren ve dev kulüpleri peşine takan milli yıldızımız Kenan Yıldız için Türk futbol tarihine geçecek bir transfer iddiası ortaya atıldı.

ASTON VILLA, BONSERVİSİ İÇİN 80 MİLYON EURO TEKLİF EDECEK

La Gazzetta dello Sport'un haberine göre Aston Villa, Kenan Yıldız için en az 80 milyon euroluk teklif düşünüyor.Haberde Kenan Yıldız'ın iyi performansını sürdürmesi halinde tek talibinin Aston Villa olmayacağı belirtildi.

ARDA TURAN'IN REKORUNU KIRACAK

Kenan Yıldız, transferinin 80 milyon euro karşılığında gerçekleşmesi durumunda Arda Turan'ın 10 yıllık rekorunu kıracak ve "En fazla bonservis ödenen Türk futbolcu" olarak kayıtlara geçecek. Söz konusu alandaki rekorun sahibi Arda, 2015-2016 sezonu öncesinde 34 milyon euro karşılığında Atletico Madrid'den bir başka İspanyol devi Barcelona'ya transfer olmuştu.

KENAN'IN SEZON PERFORMANSI

Sezon başında İtalyan devinin 10 numaralı formasını sırtına geçiren Kenan Yıldız, 21 maçta forma giydi. 19 yaşındaki genç futbolcu, bu karşılaşmalarda 4 gol ve 3 asistlik performans sergiledi. Güncel piyasa değeri 40 milyon euro olarak gösterilen Kenan'ın Juventus ile 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
img

İsrail'in Suriye'deki casusu deşifre oldu
img

Suriyelilerin gidişi bir sektörü resmen bitirdi
img

Kürsüye çıkıp açık açık söyledi: Buradaki vekillerin 400 tanesi obez
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Duruşma salonundaki saldırı böyle gerçekleşti! 'Size emanet' deyip silahına sarıldı
Duruşma salonundaki saldırının başladığı an: Tolga size emanet
Eski mahkum her şeyi anlattı! Sednaya Hapishanesi'ndeki tecavüz dehşeti kan dondurdu
Sednaya hakkında daha önce dinlediklerinizi unutun
Tekstilde çalışan Suriyeliler ülkelerine dönmeye başladı, atölyeler boş kaldı
Suriyelilerin gidişi bir sektörü resmen bitirdi
Yetenek Sizsiniz'le ünlenen sihirbaz Aref'in son halini görenler tanıyamadı
Sihirbaz Aref'in son halini görenler tanıyamadı
Sanatçı Pınar Aydınlar gözaltına alındı
Ünlü sanatçı gözaltında
Suriye'deki gelişmelerin ardından ilk seçim anketi! AK Parti yükselişe geçti
Suriye'deki gelişmelerin ardından ilk seçim anketi

Son Dakika Haberleri

İZSU İzmir su kesintisi! 14-15 Aralık Buca, Karabağlar, Bornova su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? KOSKİ Konya su kesintisi! 14-15 Aralık Selçuklu, Karatay, Meram su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Kara Ağaç Destanı canlı izle! Kara Ağaç Destanı 29. bölüm TRT 1 HD izleme linki! CANLI maç izle! (ŞİFRESİZ) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 13 Aralık günün maçları nereden izlenir? 14 Aralık 2024 Günlük Burç Yorumları! Başak, Kova, Yengeç, Akrep burcu yorumu! 14 Aralık AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları Hep Otuz Üç Yaşında filmi konusu nedir? Hep Otuz Üç Yaşında nasıl izlenir? Asgari ücret ikinci toplantı ne zaman? 2025 Asgari ücret zammı hangi tarihte açıklanacak? Dünya Kupası elemeleri ne zaman başlıyor? Çeyrek altın ne kadar? 13 Aralık gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 13 Aralık döviz kuru ve bugün döviz fiyatlarında son durum ne? Fransa'nın yeni Başbakanı kim oldu? François Bayrou kimdir, kaç yaşında ve görevleri neler?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.