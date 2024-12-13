Kenan Yıldız, Arda Turan'ın 10 yıllık rekorunu kıracak
Juventus'ta forma giyen milli yıldızımız Kenan Yıldız'a Aston Villa'nın talip olduğu ve Kenan için 80 milyon euroyu gözden çıkardığı iddia edildi. Transferin bu rakama gerçekleşmesi halinde Arda Turan'ın 10 yıllık rekoru kırılacak. Arda, 2015 yazında 34 milyon euroya Barcelona'ya transfer olmuştu.
Juventus'taki performansıyla adından sıkça söz ettiren ve dev kulüpleri peşine takan milli yıldızımız Kenan Yıldız için Türk futbol tarihine geçecek bir transfer iddiası ortaya atıldı.
ASTON VILLA, BONSERVİSİ İÇİN 80 MİLYON EURO TEKLİF EDECEK
La Gazzetta dello Sport'un haberine göre Aston Villa, Kenan Yıldız için en az 80 milyon euroluk teklif düşünüyor.Haberde Kenan Yıldız'ın iyi performansını sürdürmesi halinde tek talibinin Aston Villa olmayacağı belirtildi.
ARDA TURAN'IN REKORUNU KIRACAK
Kenan Yıldız, transferinin 80 milyon euro karşılığında gerçekleşmesi durumunda Arda Turan'ın 10 yıllık rekorunu kıracak ve "En fazla bonservis ödenen Türk futbolcu" olarak kayıtlara geçecek. Söz konusu alandaki rekorun sahibi Arda, 2015-2016 sezonu öncesinde 34 milyon euro karşılığında Atletico Madrid'den bir başka İspanyol devi Barcelona'ya transfer olmuştu.
KENAN'IN SEZON PERFORMANSI
Sezon başında İtalyan devinin 10 numaralı formasını sırtına geçiren Kenan Yıldız, 21 maçta forma giydi. 19 yaşındaki genç futbolcu, bu karşılaşmalarda 4 gol ve 3 asistlik performans sergiledi. Güncel piyasa değeri 40 milyon euro olarak gösterilen Kenan'ın Juventus ile 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.