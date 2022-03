Türkiye Motosiklet Federasyonu Milli Takımlar Kaptanı ve AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu, yeni sezona hazırladığı milli motosikletçilerden şampiyonluk bekliyor.

Sofuoğlu, kendi adını taşıyan Sakarya'nın Akyazı ilçesindeki pistte, milli motosikletçiler Toprak Razgatlıoğlu, Bahattin Sofuoğlu ile Can ve Deniz Öncü kardeşleri, şampiyonluk parolasıyla yeni sezona hazırlıyor.

Kenan Sofuoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Razgatlıoğlu'nun FIM Superbike Dünya Şampiyonası'nda geride kalan sezonu zirvede tamamlamasıyla Türkiye'nin kendisinden sonra bir dünya şampiyonu daha çıkardığını söyledi.

Geçen sezonun başarılı geçtiğini belirten Sofuoğlu, "Toprak'ın yanı sıra yetişen 3 sporcumuz vardı. Can, kendi kategorisinde iddialı hale gelmeye başlamıştı. Bahattin, bu sene 600 cc'de yarışacak. Deniz Öncü de moto kategorisinde Redbull'un ana takımında yarışan bir sporcu haline geldi ve bu sezon başladı diyebiliriz artık." diye konuştu.

Sofuoğlu, Razgatlıoğlu'nun kış testlerinin hemen hemen hepsinde birincilik elde ettiğini, Can Öncü'nün birinci olduğunu, Bahattin Sofuoğlu'nun da iddialı derecelerle kendisini geliştirdiğini anlattı.

Geçen sezonun sporcuların gelişim yılı olduğunu belirten Sofuoğlu, "Bu sene de inanıyorum ki başarı yılı olacak. Toprak zaten başarısına geçen yıldan başladı. Bu yıl da devamını getirecektir. 2022 yılında şöyle bir iddiam var; 4 sporcunun 3'ünden dünya şampiyonluğu bekliyorum. Toprak'tan tabii ki şampiyonluğunu korumasını bekliyorum. Can Öncü'den Dünya Süpersport Şampiyonluğu bekliyorum. İşi zor Can'ın çünkü kategorisinde çok farklı genç, zor sporcular var. O yüzden Can'ın işi çok zor ama başarabilirse gerçekten geleceğiyle alakalı büyük bir adım atmış olacak." değerlendirmesinde bulundu.

"Sporcularım çok başarılı"

Deniz Öncü'nün Moto3 kategorisinde sezona iyi başladığını dile getiren Sofuoğlu, "2022 yılında 3 şampiyonluk bekliyorum ama şampiyonluk olamasa bile hem Deniz hem Toprak hem Bahattin hem de Can çok fazla yarış zaferi kazanacaktır. Her biri kendi kategorisinde lider durumda olabilecek sporcular. İnşallah burada yapmış olduğumuz çalışmalar, Bakanlığımızın, devletimizin bu çocuklara yapmış olduğu yatırımların karşılığını sporcular pistte aldıkları başarıyla bizlere verecektir." ifadelerini kullandı.

Sofuoğlu, yarışçıların Türkiye'de sponsorluklarının bulunduğunu, her birini Spor Toto Kulübü sporcuları yaptıklarını belirterek, Spor Toto'nun masrafları üstlenmesi ve destek olmasının sporcuları avantajlı hale getirdiğini kaydetti.

Motosiklet yarışlarında sporcu yetiştirmenin ve yetenekli kişileri bulmanın zor olduğuna işaret eden Sofuoğlu, "Sporcularım çok başarılı. Toprak, Can, Deniz ve Bahattin, hepsi fabrika takımında yarışıyor. Hiçbiri yan takımda değil. Her pilotum, kendi markalarının dünyanın en büyük takımlarında yarışıyor. O takımlara gitmek parayla falan olacak iş değil. O takımlara gitmek için nadir bir yeteneğe sahip olmak lazım, çok iyi yetiştirilmiş olmak gerekiyor. Ben bu çocukların hocası, menajeri olarak her biriyle ayrı ayrı gurur duyuyordum. Allah'ın izniyle nice şampiyonlukları bu çocuklar bize, ülkemize kazandıracaktır." diye konuştu.