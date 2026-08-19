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Kenan Kodro: Avrupa Ligi'ne gitmeyi çok istiyoruz

Kenan Kodro: Avrupa Ligi'ne gitmeyi çok istiyoruz
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Ferencvaros'un Bosnalı futbolcusu Kenan Kodro, Trabzonspor ile oynanacak UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu ilk maçı öncesinde açıklamalarda bulundu. Zor bir maç olacağını belirten Kodro, Avrupa Ligi'ne gitmek için sahada çabalayacaklarını söyledi. Ayrıca Trabzonspor'un hücumdaki güçlü oyuncularına dikkat etmeleri gerektiğini ve her şeye hazır olacaklarını ifade etti.

FERENCVAROŞ'ta Kenan Kodro, "Biz kendimizi göstermeliyiz. Avrupa Ligi'ne gitmeyi gerçekten çok istiyoruz ve bunun için sahada çabalayacağız" dedi.

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu ilk maçında yarın sahasında Macaristan temsilcisi Ferencvaroş'u konuk edecek. Mücadele öncesinde düzenlenen basın toplantısında Ferencvaroş forması giyen Bosnalı futbolcu Kenan Kodro, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Avrupa Ligi'ne gitmek için sahada çabalayacaklarını ifade eden Kodro, "Bizim için zor bir maç olacak. Trabzon harika bir şehir, harika bir takım ve harika bir atmosfer. Maçın iyi olamayacağına dair bir şüphem yok. Biz hazırlandık. Sahada zeki olmalıyız ve kazanmak için her şeye hazır olmalıyız. Türkiye'deki taraftarlar gerçekten çok tutkulu. Bu benim için yeni bir şey değil. Her zaman çok iyi oluyor ama yarınki maç bizim olmalı. Biz kendimizi göstermeliyiz. Avrupa Ligi'ne gitmeyi gerçekten çok istiyoruz ve bunun için sahada çabalayacağız" ifadelerini kullandı.

'HER ŞEYE HAZIR OLMALIYIZ'

Karşılaşmaya en iyi şekilde hazırlandıklarını söyleyen Kenan Kodro, Muhammed Salah'a ilişkin, "Dünyanın en iyi oyuncularından bir tanesi. Kendisi bunu Liverpool'da birçok kez gösterdi. Yarınki maçta sadece o değil, karşı takımın hücumda gerçekten çok güçlü oyuncuları var. Tüm takım halinde onlara dikkat etmem gerekiyor. Maça en iyi şekilde hazır olmamız gerektiğini konuştuk. 2 maç olacak zaten. Karşı takımın güçlü ve zayıf noktaları nelerdir? Bunları izlememiz gerekiyor. Her şeye hazır olmalıyız" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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