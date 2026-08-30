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Iğdır FK'den Esenler Erokspor'a 1-0'lık Galibiyet

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Trendyol 1. Lig'in 4. haftasında Iğdır FK, deplasmanda Esenler Erokspor'u 1-0 yendi. Teknik Direktör Kenan Koçak, en iyi oyunlarını oynamamalarına rağmen mücadele ve hırslarından dolayı takımını tebrik etti, galibiyetten dolayı mutlu olduğunu belirtti.

Iğdır FK Teknik Direktörü Kenan Koçak, 1-0 kazandıkları Esenler Erokspor maçında takım olarak sergiledikleri mücadelenin kendisini mutlu ettiğini söyledi.

Trendyol 1. Lig'in 4. haftasında Iğdır FK, deplasmanda karşılaştığı Esenler Erokspor'u 1-0'lık skorla mağlup etti. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Iğdır FK Teknik Direktörü Kenan Koçak, "Esenler Erokspor kurduğu kadroyla, en kurdu takımıyla gerçekten ligin çok güçlü takımlarından bir tanesi. Her pozisyonda bireysel yetenekli, kabiliyetli, oyunun yönünü değiştirebilecek oyunculara sahip. Biz bu maçın zorluğunu biliyorduk. Genel olarak belki en iyi oyunumuzu bugün sergileyemedik. Zemin gerçekten buna da elverişli değildi. Biz oyunu oynamak isteyen takımız. Esenler Erokspor da öyle bir takım. Ama maalesef bu zeminde mümkünatı yoktu. O yönden şu son 4 maça bakarsak belki en iyi oyunumuzu oynamadık ama mücadele anlamında, istek anlamında, hırs anlamında takımımı tebrik ediyorum. Onlarla gurur duyuyorum. Gerçekten ilk saniyeden son saniyeye kadar yüksek bir mücadele, yüksek bir efor ve sonunda galip geldik. Galip geldiğimiz için tabii ki mutluyuz. Fazladan sevinmeye vaktimiz yok. Hemen hafta içi yine tekrar zorlu müsabakamız var. Ama bu mücadele takımım adına beni gerçekten çok mutlu etti. Gurur duyuyorum futbolcularımla. O yüzden önümüze bakacağız. Esenler Erokspor'a ve Mustafa hocama önümüzdeki haftalarda başarılar diliyorum" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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