Kemer'de 11. Corendon Airlines Tahtalı Run To Sky Yarışı

Antalya'nın Kemer ilçesinde 11'incisi düzenlenecek "Corendon Airlines Tahtalı Run To Sky" 25 ülkeden 400 sporcuyu ağırlayacak.

Skyrunner World Series 2025 takviminde bu yıl ilk kez yer alan yarışlar, 9-10 Mayıs'ta uluslararası arenada önemli başarılara imza atmış Skyrunner Dünya şampiyonlarını kentte ağırlayacak.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Antalya Valiliği, Kemer Kaymakamlığı, Türkiye Dağcılık Federasyonu ve Beydağları Sahil Milli Parklar Müdürlüğü destekleriyle düzenlenen yarışlara Kemer Belediyesi ev sahipliği yapacak.

"Üç Farklı Parkur, Sonsuz Macera" temasıyla koşulacak yarışta 25 ülkeden 400 sporcu, 2 bin 365 metre yüksekliğindeki Tahtalı Dağı'nın zirvesine uzanan zorlu parkurda mücadele verecek.