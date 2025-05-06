Öğretmen atamalarında yeni dönemin ayrıntıları! 2 ayrı sınav, 14 ay eğitim

Öğretmen atamalarında bir dönemin sonu! İşte yeni sistemin detayları
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli'yi ziyaret edecek

Aylar sonra bir ilk! Erdoğan ile Bahçeli arasında sürpriz görüşme
Özgür Özel'e saldıran Selçuk Tengioğlu tutuklandı

Özel'e yumruk atan saldırgan için mahkeme kararını 8 dakikada verdi
Trendyol GO'nun çoğunluk hisseleri satıldı

E-ticarette dev satış! Yeni sahibi dikkat çekiyor

Kemer'de 11. Corendon Airlines Tahtalı Run To Sky Yarışı

Kemer'de 11. Corendon Airlines Tahtalı Run To Sky Yarışı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Kemer ilçesinde, 25 ülkeden 400 sporcunun katılımıyla 11'incisi düzenlenecek 'Corendon Airlines Tahtalı Run To Sky' yarışı, 9-10 Mayıs'ta gerçekleştirilecek. Yarış, Skyrunner World Series 2025 takviminde yer alacak ve Tahtalı Dağı'nın zirvesine uzanan zorlu parkurda koşulacak.

Antalya'nın Kemer ilçesinde 11'incisi düzenlenecek "Corendon Airlines Tahtalı Run To Sky" 25 ülkeden 400 sporcuyu ağırlayacak.

Skyrunner World Series 2025 takviminde bu yıl ilk kez yer alan yarışlar, 9-10 Mayıs'ta uluslararası arenada önemli başarılara imza atmış Skyrunner Dünya şampiyonlarını kentte ağırlayacak.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Antalya Valiliği, Kemer Kaymakamlığı, Türkiye Dağcılık Federasyonu ve Beydağları Sahil Milli Parklar Müdürlüğü destekleriyle düzenlenen yarışlara Kemer Belediyesi ev sahipliği yapacak.

"Üç Farklı Parkur, Sonsuz Macera" temasıyla koşulacak yarışta 25 ülkeden 400 sporcu, 2 bin 365 metre yüksekliğindeki Tahtalı Dağı'nın zirvesine uzanan zorlu parkurda mücadele verecek.

Kaynak: AA / Zehra Tekeci Eser - Spor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Merkez Bankası Başkanı Karahan'a Meclis'te dövizli protesto

Meclis'e giden Merkez Bankası Başkanı böyle karşılandı
Restorantan sendeleyerek çıkarken kameralara yakalandı, çarşaf altında arabaya bindirildi

Restorantan sendeleyerek çıkarken kameralara yakalandı, çarşaf altında arabaya bindirildi
Nereden nereye! Bir dönemin en popüler isimlerindendi, AVM'lere kadar düştü

Bir dönemin en popüler isimlerindendi, AVM'lere kadar düştü
Erbil'in eski sevgilisi şimdi de mahrem anlarını paylaştı: Böyle zevk alıyordu

Eski sevgili şimdi de yatak sırlarını paylaştı: Böyle zevk alıyordu
Görüntü Türkiye'den! Tüyü bitmemiş yetimin hakkını işte böyle çalıyorlar

Tüyü bitmemiş yetimin hakkını işte böyle çalıyorlar
Oyuncu Gülçin Santırcıoğlu'nun PKK çıkışı büyük ses getirdi: Konuş ablam konuş

Oyuncu Gülçin Santırcıoğlu'nun PKK çıkışı büyük ses getirdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.