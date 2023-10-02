Kemer Belediyesi karate Takımı, Minikler Antalya Karate Şampiyonası'nda 7 madalya kazandı.

Kemer Bahri Tanrıkulu Spor Salonu'nda düzenlenen Minikler Antalya Karate Şampiyonası'na katılan Antrenör Emin Akar'ın öğrencileri, 3 altın, 1 gümüş ve 3 bronz madalya aldı. Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, yaptığı açıklamada, "Emin Akar ve öğrencilerini yürekten kutluyorum. Kemer Belediyesi Karate Takımımızın azimli ve sıkı çalışmalarının karşılığını aldığı için mutluyuz. Kemer'e büyük bir gurur yaşatan çocuklarımızı kutluyorum ve başarılarının devamını diliyorum" dedi. - ANTALYA