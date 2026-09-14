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Kemankeşler Erzincan’da zirve için oklarını yarıştırdı

Kemankeşler Erzincan’da zirve için oklarını yarıştırdı
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Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu (TGTOF) tarafından Erzincan’ın Üzümlü ilçesinde düzenlenen Mengücek Melik Gazi Hava Koşusu Türkiye Şampiyonası tamamlandı.

Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu (TGTOF) tarafından Erzincan'ın Üzümlü ilçesinde düzenlenen Mengücek Melik Gazi Hava Koşusu Türkiye Şampiyonası tamamlandı.

Semiz Ali Mera Alanı'nda 11-13 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilen şampiyonada, 22 ilden 74 erkek ve 52 kadın olmak üzere 126 sporcu mücadele etti.

Özel olarak hazırlanan 700 metrelik parkurda gerçekleştirilen müsabakalarda sporcular, geleneksel okçuluğun hava koşusu (menzil atışı) disiplininde oklarını en uzağa göndermek için yarıştı.

Toplam 11 kategoride düzenlenen organizasyonda kemankeşler, rüzgarın yönü ve şiddetini hesaplayarak en iyi atışı yapmaya çalıştı.

Geleneksel Türk okçuluğunun yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılması amacıyla düzenlenen şampiyonada sporcuların geleneksel kıyafet ve ekipmanları da ilgi gördü.

3 gün süren müsabakaların ardından dereceye giren sporculara madalya ve kupaları düzenlenen törenle verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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