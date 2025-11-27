Keltepe Kayak Merkezi'nde Yeni Sezon Hazırlıkları Devam Ediyor

Karabük'te Türkiye'nin 53. kayak merkezi olan Keltepe Kayak Merkezi'nde yeni sezona hazırlıklar sürüyor.

Karabük'ün 2 bin rakımla en yüksek bölgesi olan Keltepe'ye kurulan kayak merkezinde sezon öncesi çalışmalar devam ediyor.

İnceleme programına Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşkun Güven, Spor Hizmetleri Müdürü İsmail Özcan, Kayak Merkezi Tesis Amiri ve Kurum Mühendisi Zekeriya Şahan ile ilgili personel katıldı.

Tesisin telesiyej ve teleski gibi mekanik sistemlerinin bakım ve standart kontrolleri daha önce tamamlanan merkezde, pistlerde meydana gelen aşınma ve bozulmaların giderilmesine yönelik bakım-onarım çalışmaları sürdürülüyor.

Pistlerde yürütülen çalışmalar malzeme, makine ve teknik destek işlemleri Karabük İl Özel İdaresi ekipleri tarafından yapılıyor. - KARABÜK