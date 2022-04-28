Duygusal anlar! Sunucu Melike Çelik ve yorumcu Serdar Sarıdağ canlı yayında gözyaşlarını tutamadı

Trabzonspor, bir taraftan kutlamaların hazırlığını yaparken diğer taraftan ise taraftarını uyarıcı mesajlar yayımlıyor. Trabzonspor'la özdeşleşmiş Dozer Cemil, Eren Bülbül, Kazık Koyuncu, Mustafa Çelik, Nazmiye Nine, Özkan Sümür ve niceleri başlığıyla yayımlanan video büyük bir ilgi gördü.

DUYGUSAL ANLAR YAŞANDI

A Spor'da sunucu Melik Çelik ve yorumcu Serdar Sarıdağ, klibi izledikleri yayında duygusal anlar yaşadı. Melike Çelik, "Ben duygulandım, özür diliyorum. Serdar sen niye ağlıyorsun, kötü yaptın beni de. İzleyicilerimizden özür diliyorum. Çok güzel bir video olmuş. Hem mesaj içeren hem de o renklerle bütünleşmiş önemli isimleri unutmayan, onların dilinden seslenen bir video. Tebrik etmek lazım" dedi.

"SÜPER OLMUŞ"

Videoyu izlerken duygulanan Serdar Sarıdağ da, "Eren, Özkan hoca... Müthiş yapmışlar. Kimin aklına geldiyse ayrıntılar süper" ifadelerini kullandı.