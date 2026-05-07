Yalçın Koşukavak: "Sadece bir penaltıyla elendiğimiz için üzgünüm"

Ankara Keçiörengücü'nün Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, play-off maçında Çorum FK'ya 1-0 elendikleri için üzgün olduğunu belirtti. Sadece bir penaltıyla elendiklerini ifade eden Koşukavak, takımıyla gurur duyduğunu vurguladı.

Ankara Keçiörengücü Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, Çorum FK maçının ardından, "Sadece bir penaltıyla elendiğimiz için üzgünüm. Rakip bizi çok domine etseydi, oynasaydı, oyun gücüyle yenseydi belki bu cümleleri kullanmayacaktım" dedi.

Trendyol 1. Lig play-off 1. tur mücadelesinde Çorum FK, evinde Ankara Keçiörengücü'nü 1-0 mağlup ederek tur atladı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Ankara Keçiörengücü Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, değerlendirmelerde bulundu. Oyuncularını gösterdikleri mücadeleden dolayı tebrik eten Koşukavak, penaltı golüyle elenmelerinden dolayı üzgün olduklarını dile getirdi.

"15. sıradan gelip burada böyle bir başarı sağladık"

Play-off maçlarının zor olduğunu dile getiren Koşukavak, "Bizim için zor bir deplasmandı. Bunu söylememe gerek yok zaten. İki takım arasındaki farkları Türkiye biliyor. Oyunda ilk 10 ila 20. dakika arası biraz baskı yedik. Çorum orada penaltıdan bir golü buldu. Sonra biz oyuna çok hükmetmeye başladık. Bir tane geçiş hücumundan bir pozisyon verdik. Kaleci Emre kurtardı. Sonra oyun ikinci yarı tamamen Çorum yarı sahasında oynandı. Aslında topu 18'e çok getirdik. Orada golü bulsak maçı uzatabilirdik. Son dakika da bir pozisyon var. Oyunu yorumladığınız zaman, oyuncularıma teşekkür ediyorum. Çünkü bizim geliş hikayemizden dolayı biraz da üzgünüm. Bir penaltıyla böyle beklentisi olan bir takıma karşı, bu kadar ciddi bir oyun oynayıp elenmek işin açıkçası beni üzüyor. Çünkü 12. hafta geldim takıma, 15. sıradaydı. Yukarıdaki altı takım hiç değişmedi bu ligde, ekonomik güçten, kadro yapısından dolayı sürekli onlar yukarıda vardı. Sürekli yedinci sıra değişiyordu. 15. sıradan biz gelip burada böyle bir başarı sağladık, play-off'a oynamaya hak kazandık. Çok genç oyuncularımız var ve kariyerinin sonunda çok oyuncularımız var. Ona rağmen bugünkü oyundan da oldukça memnunum. Sadece bir penaltıyla elendiğimiz için üzgünüm. Rakip bizi çok domine etseydi, oynasaydı, oyun gücüyle yenseydi, belki bu cümleleri kullanmayacaktım. Onun adına çok üzgünüm. Çorum FK'ya da ilerleyen maçlarda başarılar dilerim" dedi. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

